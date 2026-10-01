Kaithal News: आरकेएसडी कॉलेज में मनाया अंतरराष्ट्रीय वृद्धजन दिवस

कैथल। आरकेएसडी कॉलेज कैथल में यूथ रेडक्रॉस सोसाइटी के तत्वावधान में अंतरराष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत वंदे मातरम और सर जीन हेनरी ड्यूनेंट की प्रतिमा पर माल्यार्पण के साथ हुई। कॉलेज प्राचार्य डॉ. गगन मित्तल ने विद्यार्थियों को वृद्धजनों का सम्मान करने और सामाजिक कार्यों में बढ़-चढ़कर भाग लेने के लिए प्रेरित किया। राज्य रेडक्रॉस सोसाइटी के महासचिव डॉ. सुनील कुमार ने मुख्य अतिथि के रूप में विद्यार्थियों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि रेडक्रॉस का उद्देश्य सेवा, स्वास्थ्य और मित्रता के माध्यम से समाज में संवेदनशीलता बढ़ाना है। विद्यार्थियों को बुजुर्गों के अनुभव और ज्ञान का लाभ लेने के साथ उनके साथ सम्मानजनक व्यवहार करने का संदेश दिया। जिला रेडक्रॉस सोसाइटी के सचिव डॉ. रामजीलाल और डॉ. बीरबल ने स्वयंसेवकों को नशा मुक्ति और रक्तदान की शपथ दिलाई। इसके बाद सेवा संकल्प अभियान के तहत रेडक्रॉस स्वयंसेवकों के दल को गांव पोलड़ के लिए रवाना किया गया। गांव की सरपंच एवं कॉलेज की पुरातन छात्रा अंजलि ने स्वयंसेवकों का स्वागत किया। स्वयंसेवकों ने गांव में बुजुर्गों से मुलाकात कर उनकी व्यक्तिगत समस्याओं और जरूरतों की जानकारी ली। साथ ही उन्हें मिल रही सरकारी सुविधाओं का सर्वेक्षण किया गया। बुजुर्गों के मनोरंजन और जागरूकता के लिए डॉ. राजीव शर्मा के नेतृत्व में नुक्कड़ नाटक भी प्रस्तुत किया गया।

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