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मेंबर हरमनप्रीत सिंह ने बताया कि गुरमत समागम में श्री हरमंदिर साहिब, श्री दरबार साहिब, श्री अमृतसर साहिब के हजूरी रागी भाई धर्मवीर सिंह संगत को गुरु इतिहास से जोड़ते हुए शबद कीर्तन करेंगे। इसके अलावा भाई जसवीर सिंह और भाई सुखजिंदर सिंह के जत्थे भी गुरमत समागम में शिरकत करेंगे। भाई कुलविंदर सिंह और भाई परमिंदर सिंह भी गुरु साहिब के चरणों में हाजिरी लगाएंगे।उन्होंने बताया कि गुरुद्वारा साहिब के हजूरी रागी भाई गुरदेव सिंह और भाई सूबा सिंह भी शबद कीर्तन से संगत को निहाल करेंगे। वहीं, भाई गुरदास सिंह कथा विचार के दौरान संगत को श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश और जीवन इतिहास से अवगत करवाएंगे। साथ ही उनकी ओर से दी गई शिक्षाओं और संदेशों से संगत को जोड़ेंगे। समागम को लेकर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटियों की ओर से विशेष प्रबंध किए गए हैं।