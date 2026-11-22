Kaithal News: कार्तिक मास की प्रभात फेरी का श्रद्धालुओं ने किया स्वागत
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 22 Nov 2026 11:58 PM IST
Updated Sun, 22 Nov 2026 11:58 PM IST
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राजौंद। दुर्गा मंदिर कमेटी एवं महिला संकीर्तन मंडली की ओर से कार्तिक मास के उपलक्ष्य में निकाली जा रही प्रभात फेरी का रविवार को नगर में जगह-जगह स्वागत किया गया। कार्तिक मास के अंतिम दिनों में प्रभात फेरी को लेकर श्रद्धालुओं में विशेष उत्साह दिखाई दिया।
प्रभात फेरी के पहुंचने पर कई स्थानों पर श्रद्धालुओं ने पुष्पवर्षा कर संगत का स्वागत किया। इस दौरान लोगों ने जलपान और प्रसाद की व्यवस्था भी की। रविवार को रविंद्र राणा एडवोकेट, श्याम लाल शर्मा, बिंद्र शर्मा, बाबू राम प्रजापत, पूर्व भाजपा मंडल अध्यक्ष कपिल दीक्षित और जसु टेलर सहित कई परिवारों ने प्रभात फेरी का स्वागत किया। श्रद्धालुओं ने मंदिर में माथा टेककर सुख-शांति और समृद्धि की कामना की।
इसके अलावा जींद रोड स्थित केशव माधव गोशाला में भी कार्तिक मास के उपलक्ष्य में प्रभात फेरी निकाली जा रही है। इसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल होकर भजन-कीर्तन करते हैं। श्रद्धालुओं के अनुसार कार्तिक मास में प्रभात फेरी निकालने की परंपरा से नगर में धार्मिक माहौल बना हुआ है और प्रतिदिन लोगों की भागीदारी बढ़ रही है।
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प्रभात फेरी के पहुंचने पर कई स्थानों पर श्रद्धालुओं ने पुष्पवर्षा कर संगत का स्वागत किया। इस दौरान लोगों ने जलपान और प्रसाद की व्यवस्था भी की। रविवार को रविंद्र राणा एडवोकेट, श्याम लाल शर्मा, बिंद्र शर्मा, बाबू राम प्रजापत, पूर्व भाजपा मंडल अध्यक्ष कपिल दीक्षित और जसु टेलर सहित कई परिवारों ने प्रभात फेरी का स्वागत किया। श्रद्धालुओं ने मंदिर में माथा टेककर सुख-शांति और समृद्धि की कामना की।
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इसके अलावा जींद रोड स्थित केशव माधव गोशाला में भी कार्तिक मास के उपलक्ष्य में प्रभात फेरी निकाली जा रही है। इसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल होकर भजन-कीर्तन करते हैं। श्रद्धालुओं के अनुसार कार्तिक मास में प्रभात फेरी निकालने की परंपरा से नगर में धार्मिक माहौल बना हुआ है और प्रतिदिन लोगों की भागीदारी बढ़ रही है।
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