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इस पर निदेशक ने नाराजगी जताते हुए कहा कि यह घर नहीं, अस्पताल है। यहां 10 दिन तक कोई समस्या या शिकायत न आए, ऐसा कैसे हो सकता है। उन्होंने सिविल सर्जन और पीएमओ को स्पष्ट निर्देश दिए कि व्यवस्था सुधारने के लिए इच्छाशक्ति हो तो 24 घंटे में भी असर दिखाई दे सकता है।निरीक्षण के दौरान गांव नौच निवासी रामगोपाल ने गेट पर ही निदेशक को रोककर बताया कि उनकी माता को लकवे की समस्या है, लेकिन अस्पताल में उन्हें कभी ढंग की व्हीलचेयर नहीं मिलती। इस पर निदेशक ने तत्काल पांच अच्छी व्हीलचेयर की व्यवस्था करने और मरीज से इसकी पुष्टि करवाने के निर्देश दिए। इमरजेंसी में गांव मुंदड़ी निवासी सतीश ने शौचालय की टूटी टोंटियों और टूटी टॉयलेट सीट की शिकायत की। इमरजेंसी में डॉक्टर के कमरे पर मेडिको लीगल शेल लिखा होने पर आपत्ति जताई और कहा कि ऐसा कोई सेल है ही नहीं, इसको तुरंत हटाकर डॉक्टर रूम या कुछ और लिखा जाए। निदेशक ने सिविल सर्जन डॉ. बलविंद्र गर्ग और पीएमओ डॉ. मिनाक्षी गोयल को उपलब्ध संसाधनों और समय का सदुपयोग कर कमियों को दूर करने के निर्देश दिए।एक महीने तक रजिस्टर में दर्ज नहीं हुई शिकायत...शिकायतों के बाद निदेशक ने रजिस्टर मंगवाया तो उसमें 21 अक्तूबर से 21 नवंबर तक एक भी शिकायत दर्ज नहीं मिली। इस पर उन्होंने सवाल उठाया कि अस्पताल में मरीजों की इतनी आवाजाही के बावजूद एक महीने तक कोई शिकायत कैसे नहीं आई। उन्होंने रजिस्टर में शिकायतें दर्ज करने और उनमें दर्ज शिकायतों के अनुसार कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा। निरीक्षण में ईसीजी मशीन खराब मिलने, बीपी मॉनीटर की गुणवत्ता पर, इमरजेंसी ओटी में रखे सामान और लाइटों की व्यवस्था पर भी निदेशक ने आपत्ति जताई। निदेशक ने एक्स-रे और सिटी स्कैन सेवाओं की स्थिति भी जांची।