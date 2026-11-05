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Kaithal News: राजाैंद में पराली जलाने के मामले में किसान पर पांच हजार रुपये जुर्माना

Thu, 05 Nov 2026 11:09 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 05 Nov 2026 11:09 PM IST
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Farmer fined Rs 5,000 for stubble burning in Rajaund
राजौंद। राजौंद में इस सीजन में पराली जलाने का पहला मामला गांव जाखौली में सामने आया है। यहां किसान ईलू की ओर से करीब एक एकड़ क्षेत्र में पराली जलाने की पुष्टि होने पर प्रशासन ने नियमानुसार कार्रवाई की है। किसान पर पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है और उसके जमीन संबंधी रिकॉर्ड में रेड एंट्री दर्ज की है।
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हरियाणा अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र (हरसैक) से पराली जलाने की लोकेशन मिलने के बाद संबंधित विभागों की टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच की।
जांच के दौरान पटवारी, कृषि विभाग के अधिकारियों-कर्मचारियों, ग्राम सचिव और नंबरदार ने मौके का निरीक्षण किया। निरीक्षण में करीब एक एकड़ क्षेत्र में पराली जलाने की पुष्टि हुई। इसके बाद किसान के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई गई और पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। साथ ही किसान के भूमि रिकॉर्ड में रेड एंट्री दर्ज की गई है।
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