Kaithal News: कनाडा में काम के दाैरान हादसे में फरियाबाद के युवक की गई जान
संवाद न्यूज एजेंसी, कैथल Updated Sun, 13 Sep 2026 12:39 AM IST
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राजौंद। गांव फरियाबाद निवासी 28 वर्षीय अमन ढुल की कनाडा के ब्राम्पटन में काम के दौरान हुए हादसे में मौत हो गई। जेसीबी मशीन की मदद से एक वाहन को लोड किया जा रहा था। इसी दौरान ऊपर रखी भारी-भरकम गांठें अचानक नीचे गिर गई और अमन उसके नीचे दब गया।
वह करीब चार वर्ष से कनाडा में रह रहा था और ट्रक चालक के तौर पर काम करता था। हादसे की सूचना कनाडा में रह रहे गांव के ही एक युवक ने फोन पर परिजनों को दी। परिजनों के अनुसार अमन करीब चार साल पहले काम के लिए कनाडा गया था। वहां वह ट्रक चलाकर परिवार के लिए बेहतर भविष्य बनाने में जुटा था।
पिता रामकुमार ढुल ने बताया कि अमन काम के सिलसिले में ब्राम्पटन में मौजूद था। वहां जेसीबी मशीन की मदद से एक वाहन को लोड किया जा रहा था। इस दाैरान गांठ के नीचे दबने से वह गंभीर रूप से घायल हो गया और उसकी मौत हो गई। उन्होंने बताया कि अमन दो भाई-बहनों में सबसे छोटा था। उसका बड़ा भाई अंकित और बहन दोनों विवाहित हैं। संवाद
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वह करीब चार वर्ष से कनाडा में रह रहा था और ट्रक चालक के तौर पर काम करता था। हादसे की सूचना कनाडा में रह रहे गांव के ही एक युवक ने फोन पर परिजनों को दी। परिजनों के अनुसार अमन करीब चार साल पहले काम के लिए कनाडा गया था। वहां वह ट्रक चलाकर परिवार के लिए बेहतर भविष्य बनाने में जुटा था।
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पिता रामकुमार ढुल ने बताया कि अमन काम के सिलसिले में ब्राम्पटन में मौजूद था। वहां जेसीबी मशीन की मदद से एक वाहन को लोड किया जा रहा था। इस दाैरान गांठ के नीचे दबने से वह गंभीर रूप से घायल हो गया और उसकी मौत हो गई। उन्होंने बताया कि अमन दो भाई-बहनों में सबसे छोटा था। उसका बड़ा भाई अंकित और बहन दोनों विवाहित हैं। संवाद
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