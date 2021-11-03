Kaithal News: स्वयंसेवकों ने जिला स्तरीय सांस्कृतिक उत्सव में पेश की अनुशासन की मिसाल

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कार्यक्रम के दौरान विद्यालय के 15 स्वयंसेवकों ने अत्यंत निष्ठा, समयबद्धता और अनुशासित ढंग से अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन किया। स्वयंसेवकों ने कार्यक्रम स्थल की संपूर्ण व्यवस्था, मंच संचालन में सहयोग और दर्शकों व प्रतिभागियों के बीच व्यवस्था बनाए रखने में मुख्य भूमिका निभाई।यह पूरा स्वयंसेवक दल विद्यालय के कार्यक्रम अधिकारी जसवंत कैंदल के कुशल नेतृत्व व मार्गदर्शन में निष्ठापूर्वक कार्यरत रहा। कार्यक्रम के सफल समापन पर जसवंत कैंदल ने सभी 15 स्वयंसेवकों के समर्पण और निस्वार्थ सेवा भाव की सराहना की। उन्होंने कहा कि ऐसे जिला स्तरीय आयोजनों में सक्रिय सहभागिता से विद्यार्थियों में नेतृत्व क्षमता, सामाजिक दायित्व और राष्ट्र सेवा के प्रति अनुशासन की भावना का सुदृढ़ विकास होता है।विद्यालय परिसर में हुआ भव्य स्वागत और सम्मानउत्सव के सफल संचालन के बाद विद्यालय परिसर पहुंचने पर प्रधानाचार्य नरेश कुमार ने सभी स्वयंसेवकों और मार्गदर्शन करने वाले अध्यापकों को अपना शुभ आशीर्वाद प्रदान किया और कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए हार्दिक बधाई दी।इसके साथ ही जाट शिक्षण संस्था के प्रधान राजकुमार बेनीवाल, उप-प्रधान बलजिंद्र बनवाला, सचिव एडवोकेट रश्मि ढुल, कोषाध्यक्ष बलकार नैन और प्रबंध समिति के अन्य सदस्यों ने भी सभी को शुभकामनाएं दीं।