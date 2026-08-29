Kaithal News: प्रभातफेरी से दिया राष्ट्रप्रथम का संदेश
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 29 Aug 2026 01:19 AM IST
Updated Sat, 29 Aug 2026 01:19 AM IST
विज्ञापन
कैथल। डीएवी पुलिस पब्लिक स्कूल और आर्य युवा समाज के संयुक्त तत्वावधान में श्रावणी पर्व के उपलक्ष्य में वेद प्रचार सप्ताह का आयोजन हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ विद्यालय की प्राचार्या अंजू गंभीर ने वैदिक अग्निहोत्र में आहुति अर्पित कर किया। प्रभात फेरी के माध्यम से लोगों को राष्ट्रप्रथम की भावना का संदेश दिया गया। सप्ताह के दौरान विद्यार्थियों ने दैनिक हवन यज्ञ, वैदिक प्रश्नोत्तरी, भजन गायन और प्रभात फेरी सहित विभिन्न गतिविधियों में भाग लिया। हवन में विद्यार्थियों ने मंत्रों का पाठ किया। प्राचार्या अंजू गंभीर ने कहा कि राष्ट्रोत्थान में आर्य समाज की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। उन्होंने कहा कि ऐसे कार्यक्रम विद्यार्थियों में देशभक्ति और आध्यात्मिक चेतना को मजबूत करते हैं। संवाद
विज्ञापन