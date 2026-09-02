कैथल के बाबा लदाना में साधु की हत्या: विश्राम गृह में मिला शव, शरीर पर मिले चोट के निशान; 550 साल पुराना डेरा

गांव बाबा लदाना स्थित ऐतिहासिक डेरा बाबा राजपुरी में एक साधु की हत्या का मामला सामने आया है। ग्रामीणों को बुधवार सुबह डेरे के विश्राम गृह में साधु शिव शंकर पुरी का शव पड़ा मिला। शरीर पर चोटों के निशान थे और सिर व दाढ़ी के बाल भी उखड़े हुए पाए गए। सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में अनुयायी और ग्रामीण मौके पर पहुंच गए तथा हत्या का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। मामला धार्मिक स्थल से जुड़ा होने के कारण पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की। सीआईए, एंटी व्हीकल थेफ्ट स्टाफ और सदर थाना पुलिस की टीमें मौके पर पहुंचीं और घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस ने डेरे के मुख्य महंत दूजपुरी समेत कुछ साधुओं को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है।

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तीन महीने पहले यूपी से आया था शिव शंकर पुरी

पुलिस की प्राथमिक जांच में सामने आया कि मृतक साधु शिव शंकर पुरी करीब तीन महीने पहले उत्तर प्रदेश से बाबा लदाना स्थित डेरे में आया था। वह मुख्य महंत दूजपुरी के साथ डेरे में रह रहा था। बुधवार सुबह जब ग्रामीण पूजा-पाठ के लिए डेरे में पहुंचे तो शिव शंकर पुरी को विश्राम गृह में मृत पाया। विज्ञापन

मृतक के अनुयायियों ने मुख्य महंत पर गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना है कि शिव शंकर पुरी को पहले रस्सियों और जंजीरों से बांधा गया और बाद में बेरहमी से पीटा गया, जिससे उसकी मौत हो गई। अनुयायियों ने दावा किया कि मारपीट के दौरान साधु के सिर और दाढ़ी के बाल भी उखाड़े गए। हालांकि, इन आरोपों की पुलिस जांच कर रही है। पुलिस की प्राथमिक जांच में सामने आया कि मृतक साधु शिव शंकर पुरी करीब तीन महीने पहले उत्तर प्रदेश से बाबा लदाना स्थित डेरे में आया था। वह मुख्य महंत दूजपुरी के साथ डेरे में रह रहा था। बुधवार सुबह जब ग्रामीण पूजा-पाठ के लिए डेरे में पहुंचे तो शिव शंकर पुरी को विश्राम गृह में मृत पाया।मृतक के अनुयायियों ने मुख्य महंत पर गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना है कि शिव शंकर पुरी को पहले रस्सियों और जंजीरों से बांधा गया और बाद में बेरहमी से पीटा गया, जिससे उसकी मौत हो गई। अनुयायियों ने दावा किया कि मारपीट के दौरान साधु के सिर और दाढ़ी के बाल भी उखाड़े गए। हालांकि, इन आरोपों की पुलिस जांच कर रही है।

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