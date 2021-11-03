Kaithal News: सर्व कल्याण मंच की बैठक में संगठन विस्तार पर मंथन
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Mon, 28 Sep 2026 12:06 AM IST
Updated Mon, 28 Sep 2026 12:06 AM IST
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कैथल। सर्व कल्याण मंच की जिला स्तरीय बैठक पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में जिला अध्यक्ष देवेंद्र साकरा की अध्यक्षता में हुई। बैठक में जिले के विभिन्न ब्लॉकों और मंडलों से पहुंचे पदाधिकारियों व सदस्यों ने भाग लिया। इस दौरान संगठन के विस्तार, आगामी कार्यक्रमों और समाजसेवा से जुड़े विषयों पर विचार-विमर्श किया गया।
जिला अध्यक्ष देवेंद्र साकरा ने कहा कि सर्व कल्याण मंच का उद्देश्य समाजहित में कार्य करना और सामाजिक सरोकारों से जुड़े मुद्दों पर लोगों को जागरूक करना है। संगठन को मजबूत बनाने के लिए सभी पदाधिकारियों और सदस्यों की सक्रिय भागीदारी जरूरी है। उन्होंने सदस्यों से आपसी तालमेल और एकजुटता के साथ समाजसेवा के कार्यों को आगे बढ़ाने का आह्वान किया। बैठक में जिला, ब्लॉक और मंडल स्तर के पदाधिकारियों ने अपने क्षेत्रों में संगठन की गतिविधियों को प्रभावी बनाने के लिए सुझाव दिए। आगामी कार्यक्रमों में अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने, युवाओं की भागीदारी बढ़ाने और संगठन की पहुंच गांवों तक मजबूत करने पर भी चर्चा हुई। इस अवसर पर जिला उपाध्यक्ष ओमपाल राणा, जिला महासचिव अमरजीत सिंह, कैथल ब्लॉक अध्यक्ष मोहित गोरसी, गुहला मंडल अध्यक्ष सागर भारद्वाज, सीवन मंडल अध्यक्ष मनीष राणा, राजौंद ब्लॉक अध्यक्ष विकास शर्मा रोहेड़ा, मंडल सचिव डॉ. विपिन जैन, मंडल उपाध्यक्ष सरदार बली सिंह, कृष्ण टीक, समाजसेवी सतबीर मुंदड़ी और ऋतिक क्योड़क सहित अन्य सदस्य मौजूद रहे।
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जिला अध्यक्ष देवेंद्र साकरा ने कहा कि सर्व कल्याण मंच का उद्देश्य समाजहित में कार्य करना और सामाजिक सरोकारों से जुड़े मुद्दों पर लोगों को जागरूक करना है। संगठन को मजबूत बनाने के लिए सभी पदाधिकारियों और सदस्यों की सक्रिय भागीदारी जरूरी है। उन्होंने सदस्यों से आपसी तालमेल और एकजुटता के साथ समाजसेवा के कार्यों को आगे बढ़ाने का आह्वान किया। बैठक में जिला, ब्लॉक और मंडल स्तर के पदाधिकारियों ने अपने क्षेत्रों में संगठन की गतिविधियों को प्रभावी बनाने के लिए सुझाव दिए। आगामी कार्यक्रमों में अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने, युवाओं की भागीदारी बढ़ाने और संगठन की पहुंच गांवों तक मजबूत करने पर भी चर्चा हुई। इस अवसर पर जिला उपाध्यक्ष ओमपाल राणा, जिला महासचिव अमरजीत सिंह, कैथल ब्लॉक अध्यक्ष मोहित गोरसी, गुहला मंडल अध्यक्ष सागर भारद्वाज, सीवन मंडल अध्यक्ष मनीष राणा, राजौंद ब्लॉक अध्यक्ष विकास शर्मा रोहेड़ा, मंडल सचिव डॉ. विपिन जैन, मंडल उपाध्यक्ष सरदार बली सिंह, कृष्ण टीक, समाजसेवी सतबीर मुंदड़ी और ऋतिक क्योड़क सहित अन्य सदस्य मौजूद रहे।
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