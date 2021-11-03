स्कूलों के मंच पर राजनीति नहीं बच्चों की प्रतिभा को मिले प्राथमिकता : देवेंद्र हंस

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कैथल। सेवा संकल्प अभियान के तहत सरकारी विद्यालयों में आयोजित कार्यक्रमों पर हलका विधायक देवेंद्र हंस ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि स्कूल विद्यार्थियों की शिक्षा संस्कार और प्रतिभा को निखारने के केंद्र हैं। इसलिए विद्यालयों में होने वाले कार्यक्रमों में राजनीतिक गतिविधियों की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। देवेंद्र हंस ने कहा कि भाषण और पेंटिंग जैसी प्रतियोगिताओं के माध्यम से विद्यार्थियों को प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलता है। ऐसे आयोजनों का उद्देश्य बच्चों में रचनात्मकता आत्मविश्वास और सामाजिक जिम्मेदारी की भावना विकसित करना होना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ कार्यक्रमों में भाजपा से जुड़े पदाधिकारियों को मुख्य अतिथि बनाकर उन्हें राजनीतिक स्वरूप देने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूलों में सभी वर्गों के बच्चे पढ़ते हैं और विद्यालय किसी राजनीतिक दल विशेष से जुड़े नहीं होते। ऐसे में स्कूल के मंच पर होने वाले कार्यक्रम भी पूरी तरह निष्पक्ष होने चाहिए। उन्होंने शिक्षा विभाग से इस संबंध में स्पष्ट व्यवस्था करने की मांग की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस विद्यार्थियों के लिए आयोजित होने वाली प्रतियोगिताओं का विरोध नहीं करती। आपत्ति केवल इस बात पर है कि सरकारी स्कूलों के मंच का इस्तेमाल किसी राजनीतिक संदेश के लिए नहीं होना चाहिए। बच्चों को राजनीति से दूर रखते हुए शिक्षा खेल कौशल और रचनात्मक गतिविधियों पर ध्यान दिया जाना चाहिए।