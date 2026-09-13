Kaithal News: सेवा संकल्प अभियान की तैयारियों के लिए चंदाना गेट मंडल भाजपा ने की चर्चा

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कार्यकर्ताओं को अभियान के तहत आयोजित होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों, जनसंपर्क गतिविधियों और बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करने के लिए दिशा-निर्देश दिए गए। पदाधिकारियों ने कार्यकर्ताओं से अभियान को प्रभावी ढंग से सफल बनाने और अधिक से अधिक लोगों तक पार्टी की सेवा व जनकल्याणकारी गतिविधियों का संदेश पहुंचाने का आह्वान किया। कार्यकर्ताओं ने भी अभियान को सफल बनाने के लिए एकजुटता और सक्रियता के साथ कार्य करने का संकल्प लिया। विज्ञापन

कार्यशाला में जिला अध्यक्ष ज्योति सैनी, मंडल अध्यक्ष गोपाल सैनी, मंडल महामंत्री अरुण कुश, मंडल उपाध्यक्ष अमित सेठ, राजेश सिंगला, मंडल आईटी प्रमुख एवं मन की बात संयोजक हितेश शर्मा, अमरजीत छाबड़ा और नगर परिषद की वाइस चेयरमैन सीमा वाल्मीकि सहित शक्ति केंद्र प्रमुख, बूथ अध्यक्ष और सक्रिय कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यकर्ताओं को अभियान के तहत आयोजित होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों, जनसंपर्क गतिविधियों और बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करने के लिए दिशा-निर्देश दिए गए। पदाधिकारियों ने कार्यकर्ताओं से अभियान को प्रभावी ढंग से सफल बनाने और अधिक से अधिक लोगों तक पार्टी की सेवा व जनकल्याणकारी गतिविधियों का संदेश पहुंचाने का आह्वान किया। कार्यकर्ताओं ने भी अभियान को सफल बनाने के लिए एकजुटता और सक्रियता के साथ कार्य करने का संकल्प लिया।कार्यशाला में जिला अध्यक्ष ज्योति सैनी, मंडल अध्यक्ष गोपाल सैनी, मंडल महामंत्री अरुण कुश, मंडल उपाध्यक्ष अमित सेठ, राजेश सिंगला, मंडल आईटी प्रमुख एवं मन की बात संयोजक हितेश शर्मा, अमरजीत छाबड़ा और नगर परिषद की वाइस चेयरमैन सीमा वाल्मीकि सहित शक्ति केंद्र प्रमुख, बूथ अध्यक्ष और सक्रिय कार्यकर्ता मौजूद रहे।

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कैथल। भारतीय जनता पार्टी चंदाना गेट मंडल की ओर से सेवा संकल्प अभियान के लिए मंडल स्तरीय बैठक एवं कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसमें आगामी पार्टी कार्यक्रमों, संगठनात्मक गतिविधियों और अभियान की तैयारियों के लिए कार्यकर्ताओं को जानकारी दी गई। बैठक के दौरान 17 सितंबर से 17 अक्तूबर तक चलने वाले सेवा संकल्प अभियान की रूपरेखा पर विस्तार से चर्चा की गई।