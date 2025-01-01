Kaithal News: सीवन में पराली न जलाने के लिए किया जा रहा जागरूक

सीवन। खेतों में पराली जलाने की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए ब्लॉक सीवन में विभिन्न विभागों की टीमें लगातार निगरानी कर रही हैं। विभागों के संयुक्त प्रयासों से पिछले कई दिनों से ब्लॉक में पराली जलाने की कोई घटना सामने नहीं आई है। ब्लॉक नोडल अधिकारी डॉ. भीम सिंह ने बताया कि कृषि, पंचायती राज, राजस्व और पशुपालन विभाग के अधिकारी गांवों का दौरा कर किसानों को फसल अवशेषों का उचित प्रबंधन करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। संवेदनशील गांवों में विशेष निगरानी रखी जा रही है। किसानों को पराली प्रबंधन के लिए उपलब्ध मशीनों का अधिक से अधिक उपयोग करने की जानकारी भी दी जा रही है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की टीम के अधिकारी भी निरीक्षण कर रहे हैं।

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