Kaithal News: उपमंडल भवन की दीवारों के पास गंदे पानी का जमाव

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इसके बावजूद भवन के पास जल भराव की समस्या बनी हुई है। गंदे पानी के लगातार ठहराव से आसपास दुर्गंध और बीमारियां फैलने की आशंका बनी हुई है। परिणामरूवरूप स्थानीय स्तर पर इस समस्या का स्थायी समाधान जरूरी माना जा रहा है। प्रशासनिक अधिकारी इसी परिसर में बैठकर जनसमस्याओं के समाधान की जिम्मेदारी निभाते हैं तो उनके कार्यालय के आसपास ही गंदे पानी की समस्या का बने रहना चिंता का विषय है। विज्ञापन

एसडीएम अजय हुड्डा ने बताया कि गंदे पानी के जमाव का मामला उनके संज्ञान में आया है। संबंधित विभागों को समस्या निवारण के निर्देश दिए गए हैं। इसका समाधान सुनिश्चित रूप से होगा। इसके बावजूद भवन के पास जल भराव की समस्या बनी हुई है। गंदे पानी के लगातार ठहराव से आसपास दुर्गंध और बीमारियां फैलने की आशंका बनी हुई है। परिणामरूवरूप स्थानीय स्तर पर इस समस्या का स्थायी समाधान जरूरी माना जा रहा है। प्रशासनिक अधिकारी इसी परिसर में बैठकर जनसमस्याओं के समाधान की जिम्मेदारी निभाते हैं तो उनके कार्यालय के आसपास ही गंदे पानी की समस्या का बने रहना चिंता का विषय है।एसडीएम अजय हुड्डा ने बताया कि गंदे पानी के जमाव का मामला उनके संज्ञान में आया है। संबंधित विभागों को समस्या निवारण के निर्देश दिए गए हैं। इसका समाधान सुनिश्चित रूप से होगा।

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कलायत। कलायत मेंं प्रशासन के जल जनित बीमारियों पर अंकुश लगाने के अभियान के बीच उपमंडल मुख्यालय भवन की दीवारों के पास गंदा पानी जमा है। एचपीवी टीकाकरण, जलजनित बीमारियों की रोकथाम एवं एनीमिया मुक्त अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर उप मंडल मुख्यालय भवन में बैठकोंं का सिलसिला इन दिनों जारी है।