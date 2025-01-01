Kaithal News: जयपुर में किसान नेताओं ने बैठक में की विभिन्न मुद्दों पर चर्चा

सुभाष बढ़सीकरी ने कहा कि लंबे समय से किसान अपनी फसलों की खरीद एमएसपी पर करवाने की मांग को लेकर संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन केंद्र की भाजपा सरकार का मंडियों की ओर कोई ध्यान नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार मंडी व्यवस्था को कमजोर करने और बंद करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि सरकार की नीतियों से किसान और मजदूर दोनों परेशान हैं। उन्होंने किसानों से अपने हक की लड़ाई के लिए एकजुट होने की अपील की। इस दौरान रामेश्वर बालू, ओमप्रकाश ढांडा अनिल ढुल, बहादुर मौजूद रहे। संवाद