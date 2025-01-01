Kaithal News: जयपुर में किसान नेताओं ने बैठक में की विभिन्न मुद्दों पर चर्चा
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 15 Nov 2026 12:02 AM IST
Updated Sun, 15 Nov 2026 12:02 AM IST
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राजौंद। किसान यूनियन के जिला मीडिया प्रभारी सुभाष बढ़सीकरी के नेतृत्व में किसान यूनियन की टीम राजस्थान के जयपुर में किसान नेता राजा राम मील के निवास पर पहुंची। इस दौरान किसानों से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई।
सुभाष बढ़सीकरी ने कहा कि लंबे समय से किसान अपनी फसलों की खरीद एमएसपी पर करवाने की मांग को लेकर संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन केंद्र की भाजपा सरकार का मंडियों की ओर कोई ध्यान नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार मंडी व्यवस्था को कमजोर करने और बंद करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि सरकार की नीतियों से किसान और मजदूर दोनों परेशान हैं। उन्होंने किसानों से अपने हक की लड़ाई के लिए एकजुट होने की अपील की। इस दौरान रामेश्वर बालू, ओमप्रकाश ढांडा अनिल ढुल, बहादुर मौजूद रहे। संवाद
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सुभाष बढ़सीकरी ने कहा कि लंबे समय से किसान अपनी फसलों की खरीद एमएसपी पर करवाने की मांग को लेकर संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन केंद्र की भाजपा सरकार का मंडियों की ओर कोई ध्यान नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार मंडी व्यवस्था को कमजोर करने और बंद करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि सरकार की नीतियों से किसान और मजदूर दोनों परेशान हैं। उन्होंने किसानों से अपने हक की लड़ाई के लिए एकजुट होने की अपील की। इस दौरान रामेश्वर बालू, ओमप्रकाश ढांडा अनिल ढुल, बहादुर मौजूद रहे। संवाद
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