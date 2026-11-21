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राजौंद। समग्र शिक्षा अभियान के तहत शुक्रवार को सामाजिक अंकेक्षण टीम ने गांव सेरधा के शहीद सीटी कश्मीरी लाल राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय का निरीक्षण किया। टीम ने पढ़ाई, बुनियादी सुविधाओं और सरकारी योजनाओं की स्थिति जांची।सीएसए रिंकल राणा के सहयोगियों और एसएएफटी सदस्यों रेनू, कविता, पिंकी, सुमन व मंगत नाहरिया ने कक्षाओं में जाकर छात्राओं से बातचीत की। उनसे पढ़ाई के स्तर और स्कूल में मिलने वाली सुविधाओं की जानकारी ली। टीम ने छात्राओं की उपस्थिति बढ़ाने के लिए स्कूल की ओर से शुरू की गई रचनात्मक पहल की सराहना की। इसके तहत रोजाना की उपस्थिति आकर्षक ढंग से प्रदर्शित की जाती है।टीम ने स्मार्ट क्लासरूम, विज्ञान प्रयोगशाला और कंप्यूटर लैब का निरीक्षण किया। पेयजल और स्वच्छता व्यवस्था भी जांची। मिड-डे मील का भोजन चखकर गुणवत्ता परखी। छात्राओं से भी भोजन के बारे में फीडबैक लिया। विद्यालय की ओर से पवन कुमार ने टीम को आवश्यक रिकॉर्ड उपलब्ध करवाए। टीम ने स्कूल प्रबंधन समिति के सदस्यों और अभिभावकों से भी बातचीत की।निरीक्षण के बाद टीम ने स्टाफ के साथ बैठक की। इसमें समग्र शिक्षा अभियान के बजट का पारदर्शिता से उपयोग करने और विद्यार्थियों का नामांकन बढ़ाने के निर्देश दिए। शिक्षकों को पढ़ाई में आधुनिक तकनीक का अधिक उपयोग करने के लिए प्रेरित किया।