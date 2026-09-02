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Kaithal News: अनाज मंडी की समस्याओं के लिए आढ़तियों ने एसडीएम से की मुलाकात

Wed, 02 Sep 2026 10:54 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 02 Sep 2026 10:54 PM IST
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Adventurers meet SDM for problems of grain mandi
समस्याओं को लेकर एसडीएम मनीष कुमार यादव से मुलाकात करते आढ़ती।
गुहला-चीका। आगामी धान सीजन को देखते हुए अनाज मंडी चीका की विभिन्न समस्याओं के समाधान की मांग के लिए आढ़ती एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने प्रधान कर्म चंद गर्ग की अगुवाई में एसडीएम गुहला मनीष कुमार यादव से मुलाकात की।
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आढ़तियों ने मंडी में फसल गिराने के लिए पर्याप्त स्थान उपलब्ध करवाने के साथ बिजली, पानी और अन्य मूलभूत सुविधाएं दुरुस्त करने की मांग रखी। आढ़तियों ने एसडीएम को बताया कि अतिरिक्त अनाज मंडी में शेड के नीचे अभी भी काफी मात्रा में सरकारी गेहूं रखा हुआ है। इसके कारण आगामी धान सीजन में फसल की आवक शुरू होने पर किसानों और आढ़तियों को फसल उतारने के लिए पर्याप्त जगह नहीं मिल पाएगी। उन्होंने मंडी को जल्द खाली करवाने की मांग की। प्रधान कर्म चंद गर्ग, राज कुमार जाखौली और राजेश गर्ग सहित अन्य आढ़तियों ने मंडी की समस्याओं से एसडीएम को अवगत कराया। एसडीएम मनीष कुमार यादव ने मामले को गंभीरता से लेते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक सुविधाएं जल्द उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए। उन्होंने एफसीआई और खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के अधिकारियों को भी अतिरिक्त अनाज मंडी में रखे सरकारी गेहूं का जल्द उठान करवाकर स्थान खाली करने के निर्देश दिए। एसडीएम ने आढ़तियों को आश्वासन दिया कि सीजन शुरू होने से पहले मंडी की प्रमुख समस्याओं के समाधान के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे, ताकि किसानों और आढ़तियों को फसल की आवक के दौरान परेशानी का सामना न करना पड़े।
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