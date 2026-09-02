Kaithal News: रागिनी में कैथल, समूह नृत्य में शेरगढ़ और स्किट में सौंगल ने मारी बाजी

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सांस्कृतिक उत्सव का आयोजन जिला गणित विशेषज्ञ और संयोजक छत्रपाल की देखरेख में किया गया। कार्यक्रम में जिला शिक्षा अधिकारी प्रमोद कुमार की अध्यक्षता रही, जबकि चीफ मिनिस्टर गुड गवर्नेंस एसोसिएट दिव्यता विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहीं और उन्होंने विजेता टीमों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। छत्रपाल ने बताया कि जिला स्तर पर प्रथम स्थान हासिल करने वाले प्रतिभागी और टीमें आगे राज्य स्तरीय सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं में कैथल जिले का प्रतिनिधित्व करेंगे। जिला शिक्षा अधिकारी प्रमोद कुमार ने कहा कि ऐसे आयोजन विद्यार्थियों की प्रतिभा निखारने के साथ उन्हें अपनी संस्कृति और परंपराओं से जोड़ते हैं।ये रहे दूसरे दिन के परिणामसमूह नृत्य प्रतियोगिता में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय शेरगढ़ ने प्रथम स्थान हासिल किया। राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय कैथल दूसरे स्थान पर रहा, जबकि राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सौंगल ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। चौथा स्थान राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय पूंडरी को मिला।रागिनी प्रतियोगिता में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय कैथल ने प्रथम स्थान हासिल कर बाजी मारी। राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय कैथल दूसरे स्थान पर रहा। वहीं स्किट प्रतियोगिता में भी विद्यार्थियों ने प्रभावशाली प्रस्तुतियों के माध्यम से अपनी अभिनय प्रतिभा दिखाई। एकल नृत्य में छात्र कलाकारों ने शानदार प्रदर्शन कर दर्शकों का ध्यान आकर्षित किया।इससे पहले उत्सव के पहले दिन कक्षा पांचवीं से आठवीं तक के विद्यार्थियों की प्रतियोगिताएं आयोजित की गई थीं। दो दिवसीय उत्सव के दौरान जिले के विभिन्न विद्यालयों के छात्र-छात्राओं को अपनी सांस्कृतिक प्रतिभा प्रदर्शित करने का मंच मिला।