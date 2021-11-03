फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Kaithal News ›   A fine of 15,000 was imposed on two convicts for possessing five kilograms of poppy husk.

Kaithal News: पांच किलो चूरापोस्त रखने पर दो दोषियों पर 15 हजार रुपये लगाया जुर्माना

Sat, 10 Oct 2026 12:32 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 10 Oct 2026 12:32 AM IST
विज्ञापन
A fine of 15,000 was imposed on two convicts for possessing five kilograms of poppy husk.
कैथल। पांच किलो चूरापोस्त रखने के मामले में कैथल की विशेष एनडीपीएस अदालत ने दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए जेल में बिताई अवधि को ही पर्याप्त सजा माना है। अदालत ने दोनों दोषियों पर 15-15 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया। जुर्माने की कुल 30 हजार रुपये की राशि जमा करने के बाद दोनों को रिहा करने के आदेश दिए गए।
विज्ञापन

मामले के अनुसार 30 मार्च 2021 को सीवन थाना पुलिस ने जोगा सिंह निवासी गांव बलमगढ़ और जगतार सिंह निवासी गांव ककराला, जिला पटियाला के कब्जे से पांच किलो चूरापोस्त बरामद किया था। दोनों के पास मादक पदार्थ रखने का कोई वैध परमिट या लाइसेंस नहीं था। पुलिस ने इस संबंध में दोनों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की थी। मामले की सुनवाई के दौरान दोनों आरोपियों ने अदालत में स्वेच्छा से अपना अपराध स्वीकार कर लिया। इसके बाद विशेष अदालत ने उन्हें एनडीपीएस एक्ट की धारा 15(बी) के तहत दोषी करार दिया।
विज्ञापन


पहले किसी आपराधिक मामले में दोषी नहीं थे
सजा पर सुनवाई के दौरान दोनों दोषियों ने अदालत से नरमी बरतने की अपील की। उन्होंने बताया कि वे गरीब परिवारों से हैं और छोटे-मोटे काम करके अपना गुजारा करते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि इससे पहले वे किसी आपराधिक मामले में दोषी नहीं रहे हैं। अपराध स्वीकार करने और अपनी परिस्थितियों का हवाला देते हुए उन्होंने कम सजा देने की गुहार लगाई।
विज्ञापन
विज्ञापन

--------
जेल में बिताई अवधि को माना पर्याप्त
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एवं एनडीपीएस विशेष अदालत के पीठासीन अधिकारी मोहित अग्रवाल ने मामले की परिस्थितियों और दोषियों के आपराधिक रिकॉर्ड पर विचार किया। अदालत ने माना कि बरामद चूरापोस्त की मात्रा व्यावसायिक मात्रा से कम थी। दोषियों की परिस्थितियों को देखते हुए उन्हें लंबे समय तक जेल में रखना उचित नहीं होगा। अदालत ने जोगा सिंह की 30 मार्च से 12 मई 2021 तक और जगतार सिंह की 30 मार्च से 7 मई 2021 तक जेल में बिताई अवधि को ही सजा के रूप में पर्याप्त माना। इसके साथ ही दोनों पर 15-15 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया। दोनों ने जुर्माने की राशि जमा कर दी जिसके बाद अदालत ने उन्हें रिहा करने के आदेश जारी किए।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed