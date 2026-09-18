फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Kaithal News ›   A change in the weather: sunshine during the day, with a slight chill setting in during the mornings and evenings.

Kaithal News: मौसम में बदलाव, दिन में धूप और सुबह-शाम होने लगी हल्की ठंडक

Fri, 18 Sep 2026 11:53 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 18 Sep 2026 11:53 PM IST
विज्ञापन
A change in the weather: sunshine during the day, with a slight chill setting in during the mornings and evenings.
शुक्रवार शाम के समय करनाल रोड का दृश्य। संवाद
कैथल। पिछले कई दिनों से जिले के मौसम के मिजाज में बदलाव देखने को मिल रहा है। दिन के समय जहां आसमान साफ रहने के साथ ही धूप निकल रही है, वहीं सुबह-शाम मौसम में हल्की ठंडक का अहसास होने लगा है।
विज्ञापन

पिछले एक सप्ताह के भीतर कैथल और आसपास के क्षेत्रों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में दो से तीन डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई है। फिलहाल जिले का अधिकतम तापमान 34 डिग्री और न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया है।
विज्ञापन

कृषि विशेषज्ञ डाॅ. हरमीत का कहना है कि हवाओं की दिशा में आंशिक बदलाव और पश्चिमी विक्षोभ के हल्के असर के कारण वातावरण में यह तब्दीली आई है। दिन और रात के तापमान में करीब 11 डिग्री का अंतर है। सुबह और शाम के समय चलने वाली हल्की हवाओं ने उमस और भीषण गर्मी के तेवरों को पूरी तरह से शांत कर दिया है जिससे आमजन को बड़ी राहत मिली है।

शुक्रवार शाम के समय करनाल रोड का दृश्य। संवाद

शुक्रवार शाम के समय करनाल रोड का दृश्य। संवाद

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed