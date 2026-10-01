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Kaithal News: नेल पॉलिश बदलवाने गई 22 वर्षीय युवती नहीं लौटी, मोबाइल भी मिला बंद

Thu, 01 Oct 2026 11:38 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 01 Oct 2026 11:38 PM IST
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22-year-old woman who went to get her nail polish changed did not return; her mobile phone was also found switched off.
कैथल। जिले में अलग-अलग स्थानों से दो युवतियां लापता हो गईं। परिजनों की शिकायत पर सिटी थाना और पूंडरी थाना पुलिस ने गुमशुदगी की प्राथमिकी दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है। पहला मामला सिटी थाना क्षेत्र का है। शहर की एक कॉलोनी निवासी व्यक्ति ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उसकी 18 वर्षीय बेटी बिना कुछ बताए घर से चली गई। परिजनों ने अपने स्तर पर उसकी तलाश की लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। इसके बाद मामले की सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने शिकायत के आधार पर गुमशुदगी की प्राथमिकी दर्ज कर युवती की तलाश शुरू कर दी है। दूसरा मामला पूंडरी थाना क्षेत्र का है। एक गांव निवासी व्यक्ति ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उसकी 22 वर्षीय बेटी 30 सितंबर को पत्नी से नेल पॉलिश बदलवाने के लिए जाने की बात कहकर घर से निकली थी। इसके बाद वह निर्धारित समय पर नहीं लौटी। परिजनों ने पहले अपने स्तर पर उसकी तलाश की। परिजनों ने नेल पॉलिश बदलने वाले पार्लर की संचालिका से पूछताछ की। इसके अलावा आसपास के लोगों और रिश्तेदारों से भी युवती के बारे में जानकारी ली गई लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। परिजनों ने युवती के मोबाइल पर संपर्क करने का प्रयास किया तो फोन बंद मिला।
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डीएसपी सुशील प्रकाश ने बताया कि युवती के लापता होने की शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज कर ली है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और युवती की तलाश के लिए संभावित स्थानों पर जानकारी जुटाई जा रही है।
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