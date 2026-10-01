Kaithal News: स्टेज कैरिज स्कीम के तहत परमिट के लिए अब तक 132 आवेदन मिले

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जिले के कई ग्रामीण रूटों पर यात्रियों को पर्याप्त बस सेवा नहीं मिल पा रही है। खासकर सुबह और शाम के समय विद्यार्थियों और नौकरीपेशा लोगों की संख्या बढ़ने से बसों में भीड़ हो जाती है। कई गांवों से गुजरने वाले रूटों पर बसों की संख्या कम होने के कारण यात्रियों को अगली बस के इंतजार में काफी समय गुजारना पड़ता है।निजी बसों की संख्या बढ़ने की उम्मीदस्टेज कैरिज स्कीम के तहत नए परमिट जारी होने के बाद ग्रामीण रूटों पर निजी बसों की संख्या बढ़ने की उम्मीद है। इससे गांवों से शहरों तक आने-जाने वाले यात्रियों को राहत मिल सकती है। परिवहन विभाग की ओर से ऐसे रूटों पर निजी बस संचालकों को परमिट देने की प्रक्रिया शुरू की गई है, जहां यात्रियों की जरूरत के अनुसार बस सेवा बढ़ाने की आवश्यकता है।6 अक्तूबर तक जमा होंगे आवेदनआरटीए गिरिश ने बताया कि इच्छुक बस संचालक 6 अक्तूबर तक निर्धारित समय सीमा में आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के साथ 25 हजार रुपये की अप्रतिदेय फीस जमा करवानी होगी। आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद निर्धारित नियमों के अनुसार परमिट जारी किए जाएंगे।