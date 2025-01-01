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Jind News: ट्रैक्टर-ट्रॉली से टकराई बाइक, युवक की मौत

Thu, 05 Nov 2026 12:33 AM IST
रोहतक ब्यूरो
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Thu, 05 Nov 2026 12:33 AM IST
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Youth dies after bike collides with tractor-trolley
फोटो 04जेएनडी11-रविंद्र का फाइल फोटो।
सफीदों। हाट गांव के पास सड़क पर बिना लाइट और रिफ्लेक्टर के खड़ी पराली से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉली से बाइक टकरा गई। इससे बाइक चालक की मौत हो गई। मृतक की पहचान गांव बिटानी निवासी 25 वर्षीय रविंद्र के रूप में हुई है। सदर थाना पुलिस ने अज्ञात ट्रैक्टर-ट्रॉली चालक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है।
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बिटानी निवासी संदीप ने एफआईआर में बताया कि दो नवंबर शाम उनका भाई रविंद्र बाइक पर बिटानी से हाट गांव जा रहा था। रविंद्र बाइक पर आगे चल रहा था, जबकि वह दूसरी बाइक पर उसके पीछे थे। जब वह गांव हाट के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के पास पहुंचे तो सड़क पर पराली से भरी एक ट्रैक्टर-ट्रॉली खड़ी दिखाई दी लेकिन ट्रॉली पर न तो कोई लाइट लगी थी और न ही रिफ्लेक्टर या कोई चेतावनी संकेत था।
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अंधेरा होने के कारण रविंद्र को सड़क पर खड़ी ट्रॉली दिखाई नहीं दी और उसकी बाइक सीधे ट्रॉली से टकरा गई। रविंद्र बाइक सहित सड़क पर गिर गया और उसे गंभीर चोटें आईं। हादसे में उसकी मौके पर ही मौत हो गई।
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रविंद्र तीन भाईयों में सबसे छोटा था और मेहनत मजदूरी करता था। थाना प्रभारी सतीश कुमार ने बताया कि शव का पोस्टमार्टम करवा परिजनों को सौंप दिया है, वहीं अज्ञात ट्रैक्टर-ट्रॉली चालक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। संवाद
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