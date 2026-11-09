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Hindi News ›   Haryana ›   Jind News ›   A youth sustained burns from fireworks during Diwali; in Alipura, a fire broke out in a stack of 15 trolley-loads of wheat straw.

Jind News: दिवाली पर आतिशबाजी से युवक झुलसा, अलीपुरा में 15 ट्रॉली तूड़ी के कूप में लगी आग

Mon, 09 Nov 2026 11:46 PM IST
रोहतक ब्यूरो
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Mon, 09 Nov 2026 11:46 PM IST
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A youth sustained burns from fireworks during Diwali; in Alipura, a fire broke out in a stack of 15 trolley-loads of wheat straw.
उचाना। क्षेत्र में दिवाली पर आतिशबाजी के दौरान उचाना मंडी निवासी 19 वर्षीय हिमांशु झुलस गया। हिमांशु पटाखे जला रहा था। इसी दौरान उसका हाथ झुलस गया। परिजन उसे सिविल अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां इमरजेंसी में उपचार के बाद पट्टी की गई। वहीं अलीपुरा गांव निवासी लीलू पुत्र ऋषिराम के प्लॉट में रखे तूड़ी के कूप में पटाखों के कारण आग लग गई। लीलू ने करीब 15 ट्रॉली तूड़ी एकत्रित कर कूप बनाया हुआ था। इसके अलावा भौंगरा गांव में धान के फसल अवशेषों में आग लगने की सूचना पर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। संवाद
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