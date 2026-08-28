Jind News: मेजर ध्यानचंद की जयंती पर नन्हे खिलाड़ियों ने दिखाया दम

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कार्यक्रम में विद्यार्थियों को मेजर ध्यानचंद के जीवन, संघर्ष और खेल जगत में उनके उल्लेखनीय योगदान के बारे में जानकारी दी गई। खेल प्रशिक्षक प्रवीन ने विद्यार्थियों को खेलों के महत्व से अवगत कराते हुए उन्हें नियमित रूप से शारीरिक गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रेरित किया।प्रतियोगिताओं के दौरान नर्सरी कक्षा के विद्यार्थियों के लिए साधारण दौड़, सामान उठाओ-छोड़ो दौड़ और कूदने वाली दौड़ आयोजित की गई। एलकेजी के विद्यार्थियों ने तीन पैरों की दौड़, मेंढक दौड़ और एक पैर की दौड़ में हिस्सा लिया।वहीं, यूकेजी के बच्चों के बीच बोरा दौड़, चम्मच-नींबू दौड़ और गेंद के साथ संतुलन दौड़ करवाई गई। विभिन्न प्रतियोगिताओं में बच्चों का उत्साह देखते ही बन रहा था। उन्होंने पूरे आत्मविश्वास और जोश के साथ अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया।प्राचार्या सिल्की चोपड़ा ने कहा कि खेल बच्चों में अनुशासन, एकाग्रता, आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता विकसित करते हैं। अंत में चेयरपर्सन ने विजेता विद्यार्थियों और प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया।