Jind News: साहित्यकारों ने रचनाओं से कुरीतियों पर किया प्रहार
रोहतक ब्यूरो
Updated Sat, 12 Sep 2026 11:51 PM IST
Updated Sat, 12 Sep 2026 11:51 PM IST
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जींद। हिंदी साहित्य प्रेरक संस्था की मासिक साहित्यिक गोष्ठी का आयोजन शनिवार को शहर के एक निजी स्कूल में हुआ। इसमें एडीसी प्रदीप कौशिक मुख्य अतिथि रहे, जबकि हरियाणा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी, पंचकूला के निदेशक धर्मदेव विद्यार्थी ने अध्यक्षता की। मंच संचालन डॉ. नरेंद्र अत्री ने किया।
गोष्ठी में जिले के साहित्यकारों ने सामाजिक सरोकारों से जुड़ी रचनाएं प्रस्तुत कीं। रचनाकारों ने अपनी कविताओं और रचनाओं के माध्यम से सामाजिक कुरीतियों, महिला सशक्तीकरण, भ्रूण हत्या, संस्कारों और जनचेतना जैसे विषयों को उठाया। रचनाओं के माध्यम से समाज में सकारात्मक बदलाव और जागरूकता का संदेश दिया गया। मुख्य अतिथि एडीसी प्रदीप कौशिक ने भी रचनाकार के रूप में अपनी दो रचनाएं प्रस्तुत कीं। उनकी प्रस्तुति को साहित्यकारों ने सराहा।
गोष्ठी में जिले के प्रसिद्ध साहित्यकार रामफल खटकड़, देवदत्त देव, जगदीश पांचाल, आजाद जुलानी, जयदेव अत्री जुलाना और सतपाल पाराशर समेत अन्य साहित्यकारों ने भाग लिया। संस्था के जिला अध्यक्ष कविराज रामकुमार वेदाचार्य और महासचिव डॉ. रमेश धारीवाल ने मुख्य अतिथि और कार्यक्रम अध्यक्ष को स्मृति चिह्न भेंट कर सम्मानित किया। अंत में राम भगत शास्त्री ने अपनी प्रस्तुति के बाद सभी अतिथियों, साहित्यकारों और उपस्थित लोगों का आभार व्यक्त किया।
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गोष्ठी में जिले के साहित्यकारों ने सामाजिक सरोकारों से जुड़ी रचनाएं प्रस्तुत कीं। रचनाकारों ने अपनी कविताओं और रचनाओं के माध्यम से सामाजिक कुरीतियों, महिला सशक्तीकरण, भ्रूण हत्या, संस्कारों और जनचेतना जैसे विषयों को उठाया। रचनाओं के माध्यम से समाज में सकारात्मक बदलाव और जागरूकता का संदेश दिया गया। मुख्य अतिथि एडीसी प्रदीप कौशिक ने भी रचनाकार के रूप में अपनी दो रचनाएं प्रस्तुत कीं। उनकी प्रस्तुति को साहित्यकारों ने सराहा।
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गोष्ठी में जिले के प्रसिद्ध साहित्यकार रामफल खटकड़, देवदत्त देव, जगदीश पांचाल, आजाद जुलानी, जयदेव अत्री जुलाना और सतपाल पाराशर समेत अन्य साहित्यकारों ने भाग लिया। संस्था के जिला अध्यक्ष कविराज रामकुमार वेदाचार्य और महासचिव डॉ. रमेश धारीवाल ने मुख्य अतिथि और कार्यक्रम अध्यक्ष को स्मृति चिह्न भेंट कर सम्मानित किया। अंत में राम भगत शास्त्री ने अपनी प्रस्तुति के बाद सभी अतिथियों, साहित्यकारों और उपस्थित लोगों का आभार व्यक्त किया।
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