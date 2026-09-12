Jind News: पिस्तौल सहित युवक गिरफ्तार

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दर्ज एफआईआर के अनुसार, गश्त के दौरान सिंधवी खेड़ा अड्डे के पास पुलिस को सूचना मिली कि मनोहरपुर निवासी जगदीप उर्फ भुंडू अवैध हथियार लेकर गांव खरकरामजी के रजवाहे के पास घूम रहा है। इसके बाद पुलिस ने मौके से आरोपी को पकड़ लिया। जांच अधिकारी मनीष कुमार ने बताया कि आगे की कार्रवाई की जा रही है। संवाद

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जींद। डिटेक्टिव स्टाफ ने मनोहरपुर निवासी जगदीप उर्फ भुंडू को देशी 315 बोर पिस्तौल और कारतूस सहित गिरफ्तार किया है। सदर थाना पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है।