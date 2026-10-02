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बुजुर्गों के काम प्राथमिकता से करवाए जाएंगे : डॉ. अनुराधा सैनी

Fri, 02 Oct 2026 02:20 AM IST
रोहतक ब्यूरो
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Fri, 02 Oct 2026 02:20 AM IST
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Work related to the elderly will be prioritized: Dr. Anuradha Saini
फोटो 01जेएनडी10-अंतरराष्ट्रीय बुजुर्ग दिवस पर हुए कार्यक्रम में बुजुर्गाें को सम्मानित करती हुई - फोटो : Samvad
जींद। अंतरराष्ट्रीय वयोवृद्ध दिवस पर समाज कल्याण विभाग की ओर से वीरवार को नगर परिषद जींद में कार्यक्रम आयोजित किया गया। नगर परिषद चेयरपर्सन डॉ. अनुराधा सैनी ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस दौरान बुजुर्गों को फूलमालाएं पहनाकर और मिठाई खिलाकर सम्मानित किया गया।
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डॉ. अनुराधा सैनी ने कहा कि बुजुर्ग समाज की अमूल्य धरोहर हैं। उनके जीवन के अनुभव, संघर्ष और संस्कार परिवार तथा समाज को दिशा देने का काम करते हैं। उन्होंने आश्वासन दिया कि नगर परिषद क्षेत्र में बुजुर्गों से संबंधित आवश्यक कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर करवाने का प्रयास किया जाएगा। सार्वजनिक स्थानों पर बुजुर्गों के लिए सुविधाएं उपलब्ध करवाने और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।
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उन्होंने युवाओं से अपने माता-पिता, दादा-दादी और अन्य बुजुर्गों के साथ समय बिताने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि बुजुर्गों के प्रति सम्मान केवल एक दिन तक सीमित नहीं रहना चाहिए बल्कि इसे दैनिक जीवन का हिस्सा बनाया जाना चाहिए।
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बुजुर्ग नई पीढ़ी को संस्कार, परंपराओं और जीवन के अनुभवों से जोड़ने का महत्वपूर्ण माध्यम हैं। इस अवसर पर नगर परिषद के ईओ सुशील भुक्कल, समाज कल्याण विभाग के लेखाकार राज मल्होत्रा, वीरेंद्र बनवाला भी मौजूद रहे।


बुजुर्गों के सम्मान की दिलाई शपथ
कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को बुजुर्गों की गरिमा बनाए रखने और उनके प्रति संवेदनशील व्यवहार करने की शपथ दिलाई गई। लोगों ने संकल्प लिया कि जरूरत के समय बुजुर्गों की सहायता करेंगे और परिवार व समाज में उन्हें सम्मानजनक स्थान देंगे।
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