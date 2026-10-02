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Jind News: एकल नृत्य प्रतियोगिता में तमन्ना ने प्रथम स्थान प्राप्त किया

Fri, 02 Oct 2026 02:23 AM IST
रोहतक ब्यूरो
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Fri, 02 Oct 2026 02:23 AM IST
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Tamanna secured first place in the solo dance competition.
01जेएनडी28, 29: राजकीय महिला कॉलेज में नृत्य की प्रस्तुति देते हुए छात्राएं। संवाद
जींद। राजकीय महिला महाविद्यालय, जींद में आयोजित दो दिवसीय प्रतिभा खोज प्रतियोगिता 2026-27 का बुधवार को सांस्कृतिक प्रस्तुतियों और उत्साह के बीच समापन हुआ। अंतिम दिन एकल नृत्य, रंगोली, हरियाणवी पारंपरिक और हरियाणवी समूह नृत्य प्रतियोगिताएं हुईं। कार्यक्रम का संचालन डॉ. सुमिता आसरी ने किया।
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एकल नृत्य प्रतियोगिता में तमन्ना ने प्रथम, तनु ने द्वितीय और ममता ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। रंगोली प्रतियोगिता में भूमि प्रथम रही। हरियाणवी पारंपरिक प्रतियोगिता में तनु ने पहला, प्रियंका ने दूसरा और मंजुला ने तीसरा स्थान हासिल किया। हरियाणवी समूह नृत्य में प्रियंका एवं समूह विजेता रहा।
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समापन समारोह में हरियाणा विधानसभा के उपाध्यक्ष डॉ. कृष्ण लाल मिड्ढा मुख्य अतिथि रहे। उन्होंने छात्राओं की प्रस्तुतियां देखीं और उनकी प्रतिभा, आत्मविश्वास एवं रचनात्मकता की सराहना की। उन्होंने छात्राओं को अपनी प्रतिभा को सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित किया।
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महाविद्यालय के प्राचार्य रणधीर सिंह ने कहा कि छात्राओं के सर्वांगीण विकास के लिए पढ़ाई के साथ सांस्कृतिक और सह-पाठ्यक्रम गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा रहा है। सांस्कृतिक समिति के संयोजक रवि कुमार और कार्यक्रम संयोजक डॉ. राजेश बूरा ने प्रतिभागियों और आयोजन में सहयोग करने वाले सदस्यों को बधाई दी।

01जेएनडी28, 29: राजकीय महिला कॉलेज में नृत्य की प्रस्तुति देते हुए छात्राएं। संवाद

01जेएनडी28, 29: राजकीय महिला कॉलेज में नृत्य की प्रस्तुति देते हुए छात्राएं। संवाद

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