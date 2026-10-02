Jind News: एकल नृत्य प्रतियोगिता में तमन्ना ने प्रथम स्थान प्राप्त किया

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

एकल नृत्य प्रतियोगिता में तमन्ना ने प्रथम, तनु ने द्वितीय और ममता ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। रंगोली प्रतियोगिता में भूमि प्रथम रही। हरियाणवी पारंपरिक प्रतियोगिता में तनु ने पहला, प्रियंका ने दूसरा और मंजुला ने तीसरा स्थान हासिल किया। हरियाणवी समूह नृत्य में प्रियंका एवं समूह विजेता रहा।समापन समारोह में हरियाणा विधानसभा के उपाध्यक्ष डॉ. कृष्ण लाल मिड्ढा मुख्य अतिथि रहे। उन्होंने छात्राओं की प्रस्तुतियां देखीं और उनकी प्रतिभा, आत्मविश्वास एवं रचनात्मकता की सराहना की। उन्होंने छात्राओं को अपनी प्रतिभा को सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित किया।महाविद्यालय के प्राचार्य रणधीर सिंह ने कहा कि छात्राओं के सर्वांगीण विकास के लिए पढ़ाई के साथ सांस्कृतिक और सह-पाठ्यक्रम गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा रहा है। सांस्कृतिक समिति के संयोजक रवि कुमार और कार्यक्रम संयोजक डॉ. राजेश बूरा ने प्रतिभागियों और आयोजन में सहयोग करने वाले सदस्यों को बधाई दी।