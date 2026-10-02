अग्रोहा टीले की बंद पड़ी खुदाई जल्द शुरू कराए सरकार : बजरंग गर्ग

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शहर के एक निजी होटल में वैश्य समाज के प्रतिनिधियों की बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में गर्ग ने कहा कि वैश्य समाज के लोगों ने व्यापार और उद्योग के साथ शिक्षा, चिकित्सा तथा सामाजिक कार्यों में भी योगदान दिया है।उनके अनुसार व्यापार और उद्योग का विस्तार होने से रोजगार के अवसर पैदा होते हैं और सरकार को छोटे व मध्यम व्यापारियों तथा उद्योगपतियों को सुविधाएं उपलब्ध कराने पर ध्यान देना चाहिए। अग्रोहा में पुरातात्विक खुदाई से विभिन्न कालखंडों की संरचनाएं और पुरावशेष सामने आने की जानकारी भी एएसआई ने दी है।गर्ग ने महाराजा अग्रसेन के सिद्धांतों का उल्लेख करते हुए कहा कि समाज के जरूरतमंद वर्ग को आगे बढ़ाने और सामाजिक समानता का संदेश उनके विचारों में प्रमुख रहा। उन्होंने कहा कि वैश्य समाज सामाजिक और धार्मिक गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लेता है। उन्होंने बताया कि अग्रोहा धाम में महाराजा अग्रसेन के नाम पर दो संग्रहालयों के निर्माण की योजना पर काम हुआ है। इसके अलावा धाम में अन्य विकास कार्य भी किए जा रहे हैं।गर्ग ने बताया कि शरद पूर्णिमा के अवसर पर 25 अक्तूबर को अग्रोहा धाम में राष्ट्रीय स्तर का वार्षिक मेला आयोजित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मेले में देश और प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से लोग पहुंचेंगे। कार्यक्रम में धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। इस अवसर पर प्रदेश प्रवक्ता राजकुमार गोयल, प्रदेश महासचिव रामविलास मित्तल, जिला प्रधान ईश्वर गोयल, सावर गर्ग, पवन बंसल, मनीष गर्ग, महेश सिंगल, सतीश जिंदल मौजूद रहे।