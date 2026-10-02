Jind News: मंडियों में किसानों को गेट पास के नाम पर परेशान न किया जाए
रोहतक ब्यूरो
Updated Fri, 02 Oct 2026 02:23 AM IST
Updated Fri, 02 Oct 2026 02:23 AM IST
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जींद। भारतीय किसान यूनियन जिला जींद की ओर से मंडियों में किसानों को आ रही समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर मार्केट कमेटी सचिव को मांगपत्र सौंपा गया। जिला प्रधान बिंद्र नंबरदार ने मांगपत्र में धान की खरीद शुरू होने से पहले मंडियों में व्यवस्थाएं दुरुस्त करने की मांग की है।
किसान यूनियन ने कहा कि मंडियों में किसानों को गेट पास के नाम पर परेशान न किया जाए। धान की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सुनिश्चित की जाए और किसानों की फसल की खरीद प्रक्रिया को सरल बनाया जाए। मांगपत्र में मंडी में सफाई व्यवस्था दुरुस्त करने तथा सार्वजनिक शौचालयों की नियमित साफ-सफाई करवाने की मांग भी रखी गई।
यूनियन ने कहा कि किसानों की फसल की खरीद और भुगतान प्रक्रिया में किसी प्रकार की अनावश्यक देरी नहीं होनी चाहिए। मंडी में किसानों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएं। साथ ही आढ़तियों और किसानों के बीच खरीद प्रक्रिया को लेकर आने वाली समस्याओं का मौके पर ही समाधान किया जाए। किसान नेताओं ने चेतावनी दी कि मंडियों में किसानों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने प्रशासन से धान खरीद सीजन के दौरान अधिकारियों की निगरानी में व्यवस्थाएं सुचारु रखने की मांग की।
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किसान यूनियन ने कहा कि मंडियों में किसानों को गेट पास के नाम पर परेशान न किया जाए। धान की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सुनिश्चित की जाए और किसानों की फसल की खरीद प्रक्रिया को सरल बनाया जाए। मांगपत्र में मंडी में सफाई व्यवस्था दुरुस्त करने तथा सार्वजनिक शौचालयों की नियमित साफ-सफाई करवाने की मांग भी रखी गई।
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यूनियन ने कहा कि किसानों की फसल की खरीद और भुगतान प्रक्रिया में किसी प्रकार की अनावश्यक देरी नहीं होनी चाहिए। मंडी में किसानों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएं। साथ ही आढ़तियों और किसानों के बीच खरीद प्रक्रिया को लेकर आने वाली समस्याओं का मौके पर ही समाधान किया जाए। किसान नेताओं ने चेतावनी दी कि मंडियों में किसानों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने प्रशासन से धान खरीद सीजन के दौरान अधिकारियों की निगरानी में व्यवस्थाएं सुचारु रखने की मांग की।
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