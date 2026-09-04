Jind News: भ्रूण लिंग जांच में पकड़ी गई महिला को भेजा जेल

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थाना प्रभारी मोनिका ने बताया कि पुलिस ने मामले में पीएनडीटी और ड्रग एंड कॉस्मेटिक नियमों के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी। पुलिस अब फरार मकान मालिक रमेश की तलाश कर रही है।बुधवार को जींद और कैथल की पीएनडीटी टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए सफाखेड़ी में लिंग जांच के अवैध धंधे का पर्दाफाश किया था। पंजाब के बरनाला से गुरमेल पोर्टेबल अल्ट्रासाउंड मशीन लेकर रमेश के घर पहुंची थी। गर्भवती महिला का अल्ट्रासाउंड कर लिंग की जानकारी देने के बाद टीम ने मौके पर छापा मारा था। संवाद