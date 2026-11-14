Jind News: 301 पर पहुंचा एक्यूआई, रात अंधेरे में खेतों में सुलग रही पराली

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शहर में एक्साइज विभाग के कार्यालय में निर्माण कार्य चल रहा है तो हुडा ग्राउंड में भी निजी निर्माण गतिविधियां जारी हैं। दूसरी तरफ खेतों में आगजनी की घटनाएं भी थमने का नाम नहीं ले रही हैं। प्रदूषण नियंत्रण के नाम पर प्रशासन अब तक किसानों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने और जुर्माना लगाने तक सीमित दिखाई दे रहा है। वहीं, शुक्रवार को मौसम विभाग ने बूंदाबांदी की संभावना जताई है।ग्रैप-तीन के तहत खुदाई, पाइलिंग, तोड़फोड़, ईंट-चिनाई, सड़क निर्माण, टाइल कटिंग, प्लास्टर, पेंटिंग और निर्माण सामग्री की लोडिंग-अनलोडिंग जैसी धूल फैलाने वाली गतिविधियों पर प्रतिबंध रहता है। इसके अलावा सड़कों की सफाई, पानी का छिड़काव और धूल नियंत्रण के उपाय करना भी जरूरी है।प्रदूषण का असर अब लोगों की सेहत पर भी दिखाई देने लगा है। नागरिक अस्पताल में प्रतिदिन करीब 180 मरीज सांस लेने में परेशानी, दमा और आंखों में जलन की शिकायत लेकर पहुंच रहे हैं। सीएमओ डॉ. सुमन कोहली ने बताया कि प्रदूषण के दौरान सुबह-शाम अनावश्यक रूप से बाहर निकलने से बचना चाहिए। बाहर जाते समय अच्छी गुणवत्ता का मास्क पहनें। दमा और सांस के मरीज अपनी दवाएं नियमित लें। आंखों में जलन होने पर साफ पानी से धोएं और रगड़ने से बचें। घरों में धूल और धुएं से बचाव रखें।धान के अवशेष जलाने पर आठ किसानों की गिरफ्तारी, जमानत पर छोड़ाधान के अवशेष जलाने के मामलों में जिला पुलिस ने आठ किसानों को गिरफ्तार किया है। हालांकि सभी को जमानत पर रिहा कर दिया गया। नौ नवंबर को गढ़ी थाना क्षेत्र के उझाना गांव में संदीप, शमशेर और सूरजभान के खेतों में करीब चार एकड़, 11 कनाल और 12 मरले में अवशेष जले मिले थे। दस नवंबर को नरवाना के जुलहेड़ा गांव में बसाऊ के खेत में करीब दो एकड़ में अवशेष जलने पर कार्रवाई की गई।किसानों से अपील है कि वे धान की पराली में आग न लगाएं। ऐसा करने वालों के खिलाफ पुलिस एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई करेगी।- उपासना यादव, एसपी जींद।नगर परिषद के अधीन चल रहे सभी निर्माण कार्य बंद करवा दिए गए हैं। शहर में जहां निर्माण कार्य चल रहे हैं उनको बंद करवाने के लिए टीम जागरूक कर रही है। अगर एक बार समझाने के बाद भी निर्माण बंद नहीं किया गया तो जुर्माना लगाया जाएगा।सुशील भुक्कल, ईओ नगर परिषद जींद।