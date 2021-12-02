Jind News: पांच लाख रुपये की रंगदारी मांगने के मामले में दो और आरोपी गिरफ्तार

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सीआईए स्टाफ प्रभारी निरीक्षक यादवेंद्र सिंह ने बताया कि रोहतक रोड, जींद निवासी तुषार ने तीन सितंबर को एफआईआर में बताया था कि उनके फोन पर दो अलग-अलग मोबाइल नंबरों से फोन आए। कॉल करने वाले व्यक्ति ने खुद को डेविड, रोहित और रामपाल का दोस्त बताते हुए पांच लाख रुपये की रंगदारी मांगी। हर माह हफ्ता देने के लिए दबाव बनाया।रुपये नहीं देने पर गंभीर परिणाम भुगतने और जान से मारने की धमकी दी गई। आरोपी ने खुद को एक बड़े संगठन/सिंडिकेट से जुड़ा होने और उसके पास हथियार होने की बात कहकर भयभीत करने का प्रयास किया।मामले में पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी। पुलिस ने जांच और जुटाए गए साक्ष्यों के आधार पर छह सितंबर को आरोपी नवीन उर्फ नोनी निवासी कालवा और दिनेश उर्फ बाला निवासी भिवानी रोड, जींद को गिरफ्तार कर लिया था। दोनों को अदालत के आदेश पर जिला जेल भेजा जा चुका है।थाना प्रभारी विरेंद्र सिंह ने बताया कि इस मामले में रोहित उर्फ राणा और जतिन उर्फ डेविड को भी गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों को अदालत में पेश कर आगामी कार्रवाई की जाएगी।