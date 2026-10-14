Jind News: कायाकल्प टीम 26 अक्तूबर से परखेगी नागरिक अस्पताल की व्यवस्थाएं

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

निरीक्षण को देखते हुए अस्पताल प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। टीम के मूल्यांकन के आधार पर अस्पताल की रैंकिंग तय होगी और उसी के अनुसार नकद पुरस्कार मिल सकेगा। कायाकल्प कार्यक्रम का उद्देश्य अस्पतालों में स्वच्छता, बेहतर प्रबंधन और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ावा देना है। इसके तहत अस्पतालों के बीच प्रतिस्पर्धा के माध्यम से व्यवस्थाओं में सुधार पर जोर दिया जाता है। निरीक्षण के दौरान इंफेक्शन कंट्रोल, भवन एवं आधारभूत सुविधाओं, साफ-सफाई, बायोमेडिकल वेस्ट के निस्तारण, शौचालयों की स्वच्छता और अस्पताल के समग्र प्रबंधन को परखा जाएगा।नागरिक अस्पताल जींद के पीएमओ डॉ. रघुवीर पूनिया ने बताया कि 26 अक्तूबर से कायाकल्प टीम का निरीक्षण प्रस्तावित है। अस्पताल प्रबंधन व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने और मरीजों को आवश्यक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए प्रयास कर रहा है।