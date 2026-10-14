फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Jind News ›   The Kayakalp team will assess the facilities at the Civil Hospital starting October 26

Jind News: कायाकल्प टीम 26 अक्तूबर से परखेगी नागरिक अस्पताल की व्यवस्थाएं

Wed, 14 Oct 2026 02:58 AM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, जींद
संवाद न्यूज एजेंसी, जींद Updated Wed, 14 Oct 2026 02:58 AM IST
विज्ञापन
The Kayakalp team will assess the facilities at the Civil Hospital starting October 26
13जेएनडी11: नागरिक अस्पताल में टीम के दौरे से पहले सुधार के लिए तैयारियां करते हुए। संवाद - फोटो : samvad
जींद। नागरिक अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता और व्यवस्थाओं का मूल्यांकन करने के लिए कायाकल्प टीम 26 से 28 अक्तूबर तक निरीक्षण करेगी। तीन सदस्यीय टीम अस्पताल में मरीजों को मिल रही सुविधाओं के साथ सफाई, संक्रमण नियंत्रण, दवाइयों की उपलब्धता और विभिन्न विभागों के रिकॉर्ड की जांच करेगी।
विज्ञापन

निरीक्षण को देखते हुए अस्पताल प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। टीम के मूल्यांकन के आधार पर अस्पताल की रैंकिंग तय होगी और उसी के अनुसार नकद पुरस्कार मिल सकेगा। कायाकल्प कार्यक्रम का उद्देश्य अस्पतालों में स्वच्छता, बेहतर प्रबंधन और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ावा देना है। इसके तहत अस्पतालों के बीच प्रतिस्पर्धा के माध्यम से व्यवस्थाओं में सुधार पर जोर दिया जाता है। निरीक्षण के दौरान इंफेक्शन कंट्रोल, भवन एवं आधारभूत सुविधाओं, साफ-सफाई, बायोमेडिकल वेस्ट के निस्तारण, शौचालयों की स्वच्छता और अस्पताल के समग्र प्रबंधन को परखा जाएगा।
विज्ञापन

नागरिक अस्पताल जींद के पीएमओ डॉ. रघुवीर पूनिया ने बताया कि 26 अक्तूबर से कायाकल्प टीम का निरीक्षण प्रस्तावित है। अस्पताल प्रबंधन व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने और मरीजों को आवश्यक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए प्रयास कर रहा है।
विज्ञापन
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed