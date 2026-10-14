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आढ़ती दुकानों के पीछे नहीं डालें झार : एसो.

Wed, 14 Oct 2026 02:59 AM IST
रोहतक ब्यूरो
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Wed, 14 Oct 2026 02:59 AM IST
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Don't dump sweepings behind commission agents' shops: Association.
जींद। नई अनाज मंडी में सफाई व्यवस्था दुरुस्त रखने और नालों को जाम होने से बचाने के लिए मार्केट कमेटी की ओर से जारी निर्देशों का दोनों आढ़ती एसोसिएशनों ने समर्थन किया है। एसोसिएशन के पदाधिकारियों का कहना है कि दुकानों के पीछे सर्विस रोड पर फसल की झार और कचरा डालने से गंदगी फैलती है। इससे नालों में रुकावट आने के साथ मंडी की सफाई व्यवस्था भी प्रभावित होती है। ऐसे में सभी आढ़तियों को व्यवस्था सुधारने में सहयोग करना चाहिए। मार्केट कमेटी सचिव एवं कार्यकारी अधिकारी संजीव जांगड़ा ने आढ़तियों को निर्देश दिए कि वे अपनी दुकानों पर काम करने वाले मजदूरों को फसल की झार सर्विस रोड पर नहीं डालने के लिए कहें। आदेश में दुकानों के पीछे झार मिलने पर संबंधित दुकानदार के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। आढ़ती वेलफेयर एसोसिएशन, अनाज मंडी जींद के प्रधान दलशेर रेढू और दी न्यू फूडग्रेन डीलर्स वेलफेयर एसोसिएशन, नई अनाज मंडी जींद के प्रधान जगदीश भारद्वाज ने निर्देशों का समर्थन किया है। संवाद
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