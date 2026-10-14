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मंडी में फसल खरीद, उठान और भुगतान में तेजी लाएं अधिकारी : एसडीएम

Wed, 14 Oct 2026 02:59 AM IST
रोहतक ब्यूरो
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Wed, 14 Oct 2026 02:59 AM IST
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Officials must expedite crop procurement, lifting, and payment in the mandi: SDM

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सफीदों। धान खरीद सीजन के दौरान किसानों को मंडियों में किसी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए। फसल खरीद, उठान और भुगतान की प्रक्रिया में तेजी लाई जाए। यह निर्देश सफीदों के एसडीएम पुलकित मल्होत्रा ने सोमवार को पिल्लूखेड़ा अनाज मंडी का दौरा कर दिए।

एसडीएम ने मंडी में खरीद व्यवस्था का जायजा लेते हुए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि सरकारी मापदंडों के अनुसार नमी और सफाई की जांच कर फसल की खरीद तुरंत सुनिश्चित की जाए। मंडी में पहुंचने वाली फसल का समय पर उठान करवाया जाए। एसडीएम पुलकित मल्होत्रा ने खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के अधिकारियों को मंडी में तुरंत बारदाना उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए।
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इस अवसर पर पिल्लूखेड़ा मार्केट कमेटी की सचिव सुनील कुमारी, खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के निरीक्षक सुभाष नायक, उपनिरीक्षक विकास खर्ब भी मौजूद रहे।
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