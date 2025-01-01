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परिजन उसे इलाज के लिए अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां मेडिकल कॉलेज खानपुर कलां में इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। शहर थाना पुलिस ने बस चालक के खिलाफ लापरवाही से वाहन चलाने के आरोप में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।नेपाल हाल गांव अंटा निवासी सागर थापा ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उनके दो बेटे हैं। बड़ा बेटा रोहित 11वीं कक्षा में पढ़ता था। वह किसी काम से पानीपत गया हुआ था और शाम को अपने साथी के साथ निजी बस में सफीदों लौट रहा था। खानसर चौक के पास बस रुकी तो उसका साथी नीचे उतर गया। इसी दौरान रोहित भी बस से उतरने लगा, लेकिन आरोप है कि चालक ने उसके नीचे उतरने से पहले ही बस चला दी। इससे रोहित संतुलन बिगड़ने के कारण सड़क पर गिर गया और गंभीर रूप से घायल हो गया।हादसे के बाद परिजन उसे नागरिक अस्पताल सफीदों लेकर पहुंचे। वहां चिकित्सकों ने उसकी गंभीर हालत को देखते हुए मेडिकल कॉलेज खानपुर कलां रेफर कर दिया। मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान रोहित ने दम तोड़ दिया।थाना प्रभारी चंद्रपाल ने बताया कि शव का पोस्टमार्टम करवा परिजनों को सौंप दिया है जबकि बस चालक के खिलाफ लापरवाही से वाहन चलाने के आरोप में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।