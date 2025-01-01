Jind News: कंडेला में दालमवाला रोड का नाला जाम, दुर्गंध और मच्छरों से ग्रामीण परेशान

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

ग्रामीणों का कहना है कि नाले की नियमित सफाई नहीं होने से आसपास रहने वाले परिवारों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसका सबसे अधिक असर बच्चों और बुजुर्गों पर पड़ रहा है। संदीप ने बताया कि जमा पानी में मच्छर पनपने से डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया जैसी बीमारियों का खतरा बना हुआ है। इसके बावजूद समस्या का स्थायी समाधान नहीं हो पाया है।नाले की तलहटी में सिंगल यूज प्लास्टिक, बोतलें और अन्य कचरा फंसा हुआ है। इसके अलावा गाद जमा होने से पानी की निकासी प्रभावित हो रही है। अजय ने कहा कि नाले से कचरा और गाद हटाकर पानी की निकासी बहाल करना जरूरी है।ग्रामीणों ने ग्राम पंचायत और संबंधित अधिकारियों से मांग की कि नाले की जल्द सफाई करवाई जाए। साथ ही जमा पानी के आसपास कीटनाशक दवाओं का छिड़काव करवाया जाए, ताकि मच्छरों के प्रजनन पर रोक लगे और बीमारियों का खतरा कम हो सके। इस दौरान मनोज, दीपू, संदीप, कृष्ण, शमशेर और सतीश सहित अन्य ग्रामीण मौजूद रहे।सरपंच नीलम ने बताया कि नाले की कई बार सफाई करवाई जा चुकी है लेकिन कुछ समय बाद दोबारा कचरा जमा हो जाता है। पंचायत सदस्यों के साथ बैठक कर समस्या का स्थायी समाधान निकालने का प्रयास किया जाएगा।