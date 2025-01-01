फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Jind News ›   Dense forests, heavy backpacks and high mountains... Pankaj from Jind completed the 80-kilometer trek.

Jind News: घने जंगल, भारी बैग और ऊंचे पहाड़... जींद के पंकज ने 80 किलोमीटर का ट्रैक किया पूरा

Tue, 20 Oct 2026 12:22 AM IST
रोहतक ब्यूरो
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Tue, 20 Oct 2026 12:22 AM IST
विज्ञापन
Dense forests, heavy backpacks and high mountains... Pankaj from Jind completed the 80-kilometer trek.
19उचाना01, 02 : जींद का पंकज सिंगरोहा, जिसने 80 किलोमीटर की ट्रैकिंग की।
उचाना। अरुणाचल प्रदेश के दुर्गम जंगलों में राष्ट्रीय हाई एल्टीट्यूड ट्रैक से 80 किलोमीटर की कठिन चढ़ाई कर जींद के पंकज सिंगरोहा ने नई उपलब्धि हासिल की है। देशभर से चयनित 24 युवाओं के इस दल में पंकज हरियाणा के एकमात्र प्रतिभागी थे। पहाड़ों की सपाट चढ़ाई, कीचड़, नदियों, घने जंगलों, गुग्यालों, घाटियों को पार करते हुए यह यात्रा पूरी हुई।
विज्ञापन

भारत सरकार के युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय की माय भारत पहल के अंतर्गत आयोजित इस अभियान के लिए पंकज का चयन हुआ था। इंडियन माउंटेनियरिंग फाउंडेशन (आईएमएफ) के आयोजन में राष्ट्रीय पर्वतारोहण एवं साहसिक खेल संस्थान (एनआईएमएएस), दिरांग, अरुणाचल प्रदेश की ओर से इस ट्रैक का संचालन किया गया। नौ अक्तूबर को पंकज सहित देश के 24 युवाओं ने इस यात्रा की शुरुआत की।
विज्ञापन

पंकज की मां नीरू व पिता बृजभान ने बताया कि अभियान के तहत सभी युवाओं के दल ने अरुणाचल प्रदेश के अनछुए और दुर्गम रास्तों की खोज की। दल ने 15 से 20 किलो के रक्सैक के साथ लगभग 70 से 80 किलोमीटर की दूरी तय की। प्रतिदिन 12 किलोमीटर के आसपास की कठिन चढ़ाई, कीचड़, नदियों, घने जंगलों, बुग्यालों और घाटियों को पार करते हुए यह यात्रा पूरी की गई।
विज्ञापन
विज्ञापन

युवाओं के दल का ट्रैक का रूट दिरांग-जिमथुंग-सांगती-चांदर-लगाम-थेंबांग रहा। थेंबांग एक प्राचीन किलेबंद गांव है, जो यूनेस्को की अस्थायी विश्व धरोहर सूची में शामिल है।

यह सिर्फ ट्रैक नहीं, जीवन का अनुभव था : पंकज
पंकज ने बताया, यह सिर्फ एक ट्रैक नहीं था बल्कि जीवन का अनुभव था। अरुणाचल प्रदेश के अनछुए जंगल, वहां के मोनपा जनजाति का जीवन और कंधे पर 20 किलो का बैग लेकर रोज़ चलना, इससे उन्हें शारीरिक और मानसिक रूप से बहुत मजबूत बनाया। हरियाणा का अकेला प्रतिनिधि होने के नाते उनके लिए गर्व की बात है।

19उचाना01, 02 : जींद का पंकज सिंगरोहा, जिसने 80 किलोमीटर की ट्रैकिंग की।

19उचाना01, 02 : जींद का पंकज सिंगरोहा, जिसने 80 किलोमीटर की ट्रैकिंग की।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed