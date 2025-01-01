Jind News: नरेश कुमार चेयरमैन और रघबीर सिहाग बने वरिष्ठ उपप्रधान

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रघबीर सिहाग को वरिष्ठ उपप्रधान, अमरजीत और बलवान गढ़ी को उपप्रधान, जितेंद्र को सचिव, विनोद को उपसचिव, राजेश को प्रेस प्रवक्ता, सियाराम को प्रेस सचिव, सुरेंद्र सिंह को लेखा परीक्षक और सुनील को कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई।बैठक का संचालन पूर्व प्रधान सुदर्शन लाठर ने किया। राज्य प्रधान ओमप्रकाश ने कहा कि रोडवेज चालकों की मांगों को लेकर प्रदेशभर के चालक जागरूक हो चुके हैं। जल्द ही सभी चालकों को एक मंच पर एकत्रित कर मांगों को लेकर साझा रणनीति बनाई जाएगी।उन्होंने कहा कि रोडवेज के नियमित चालक विभाग के प्रति ईमानदारी और जिम्मेदारी से ड्यूटी करते हैं लेकिन किलोमीटर योजना के तहत चलने वाली बसों के चालकों के कारण पूरे प्रदेश में रोडवेज चालकों की छवि प्रभावित हो रही है। इस मुद्दे पर भी सामूहिक बैठक में चर्चा की जाएगी।पूर्व प्रधान सुदर्शन लाठर ने कहा कि डिपो के चालकों की मांगों को पूरा करवाने के लिए जरूरत पड़ने पर प्रदेशभर के चालकों को एकजुट कर आंदोलन किया जाएगा। बैठक में राज्य कमेटी के सदस्य कृष्ण हांसी, संजय रेवाड़ी, अजीत रोहतक सहित अन्य पदाधिकारी और जींद डिपो के सदस्य मौजूद रहे।