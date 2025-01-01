Jind News: जुलाना में कांग्रेसियों ने फूंका मुख्य चुनाव आयुक्त का पुतला

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जिला कांग्रेस अध्यक्ष ऋषिपाल हैबतपुर ने कहा कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए चुनाव निष्पक्ष और पारदर्शी होना जरूरी है। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग अपनी सांविधानिक जिम्मेदारी निभाने में विफल रहा है। विज्ञापन

उन्होंने कहा कि यदि मताधिकार सुरक्षित नहीं रहेगा तो संविधान की रक्षा करना भी मुश्किल होगा। हैबतपुर ने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वे गांव-गांव और बूथ स्तर पर जाकर लोगों को मताधिकार के प्रति जागरूक करें। संवाद जिला कांग्रेस अध्यक्ष ऋषिपाल हैबतपुर ने कहा कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए चुनाव निष्पक्ष और पारदर्शी होना जरूरी है। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग अपनी सांविधानिक जिम्मेदारी निभाने में विफल रहा है।उन्होंने कहा कि यदि मताधिकार सुरक्षित नहीं रहेगा तो संविधान की रक्षा करना भी मुश्किल होगा। हैबतपुर ने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वे गांव-गांव और बूथ स्तर पर जाकर लोगों को मताधिकार के प्रति जागरूक करें। संवाद

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जुलाना। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर सोमवार को जुलाना विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने वोट बचाओ-देश बचाओ अभियान के तहत प्रदर्शन किया। जिला कांग्रेस अध्यक्ष ऋषिपाल हैबतपुर की अध्यक्षता में हुए प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का पुतला फूंका और उनके इस्तीफे की मांग उठाई।