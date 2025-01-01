संतों की शिक्षाएं समाज में समानता और सद्भाव का देती हैं संदेश : बेदी

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कैबिनेट मंत्री सोमवार को विधानसभा क्षेत्र के गांव धमतान साहिब में महर्षि वाल्मीकि जनकल्याण समिति की ओर से आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने महर्षि वाल्मीकि मंदिर में लंगर हॉल के निर्माण के लिए 10 लाख रुपये देने की घोषणा की। साथ ही समिति की ओर से संचालित भंडारे के लिए 11 हजार रुपये की आर्थिक सहायता भी दी।मंत्री कृष्ण कुमार बेदी ने कहा कि रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि की शिक्षाएं समाज को मानव सेवा और लोक कल्याण की प्रेरणा देती हैं। उनकी विचारधारा सर्वधर्म समभाव और समस्त मानव जाति के सम्मान पर आधारित है। रामायण में भगवान श्रीराम के वनवास के बाद भरत द्वारा उनकी खड़ाऊं को राजगद्दी पर रखकर जनसेवा करने का प्रसंग बड़े भाई के प्रति सम्मान और त्याग की मिसाल है।उन्होंने कहा कि आधुनिकता और भौतिकवादी प्रतिस्पर्धा की दौड़ में भारतीय संस्कृति और प्राचीन मर्यादाओं को नहीं भूलना चाहिए। समाज की उन्नति के लिए सनातन संस्कृति के मूल्यों को जीवंत रखना जरूरी है। समाज केवल जातियों और समुदायों का समूह नहीं, बल्कि संपूर्ण मानवता के कल्याण की भावना है।उन्होंने कहा कि सरकार अंत्योदय की भावना से गरीबों, युवाओं, महिलाओं और समाज के सभी वर्गों के उत्थान के लिए कार्य कर रही है। कार्यक्रम में समिति प्रधान बन्नी सिंह, उपप्रधान धूप सिंह, जसवंत सिंह, संदीप कुमार, जोरा सिंह, किरोड़ीमल, सरपंच प्रतिनिधि कुलदीप सिंह मौजूद रहे।