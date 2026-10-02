Jind News: भ्रूण लिंग जांच रोकने के लिए गांवों में बढ़ेगी निगरानी

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एसएमओ डॉ. रजनीश ने स्वास्थ्य कर्मियों को निर्देश दिए कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में लोगों को भ्रूण लिंग जांच और कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ जागरूक करें। उन्होंने बताया कि यदि किसी गांव में कोई व्यक्ति गर्भ में पल रहे बच्चे के लिंग की जांच करवाता है या एमटीपी किट बेचता है तो इसकी सूचना स्वास्थ्य विभाग की हेल्पलाइन नंबर 870-888-6583 पर दी जा सकती है।सूचना देने वाले की पहचान गुप्त रखी जाएगी। सही सूचना देने वाले को एक लाख रुपये का इनाम दिया जाएगा।बैठक में ढाकल, हथो, सिंहवाल और सींसर उप स्वास्थ्य केंद्रों के कर्मचारियों ने भाग लिया। किशोरियों के एचपीवी टीकाकरण, एनसीडी, निरोगी हरियाणा, आभा आईडी, सेवा संकल्प अभियान और पीएमएसएमए कार्यक्रमों की समीक्षा की गई। उन्होंने कहा कि भ्रूण लिंग जांच और कन्या भ्रूण हत्या अपराध है।वहीं कर्मचारियों से कहा है कि सरकारी स्वास्थ्य योजनाओं की जानकारी गांव-गांव तक पहुंचाकर पात्र लोगों को उनका लाभ दिलाना सुनिश्चित करवाना है। संवाद