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Hindi News ›   Haryana ›   Jind News ›   Surjewala will visit the Narwana New Grain Market tomorrow to take stock of the delays in procurement and lifting.

Jind News: कल नरवाना नईं अनाज मेला मंडी पहुंचेंगे सुरजेवाला, खरीद और उठान में देरी का लेंगे जायजा

Sat, 10 Oct 2026 03:01 AM IST
रोहतक ब्यूरो
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Sat, 10 Oct 2026 03:01 AM IST
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Surjewala will visit the Narwana New Grain Market tomorrow to take stock of the delays in procurement and lifting.
नरवाना। नई अनाज मंडी में फसलों की खरीद व्यवस्था का जायजा लेने के लिए कैथल के कांग्रेस विधायक आदित्य सिंह सुरजेवाला कल रविवार की सुबह 10 बजे पहुंचेंगे। इस दौरान वे किसानों, मजदूरों और आढ़तियों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनेंगे। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य एवं नगर परिषद के पूर्व अध्यक्ष कैलाश सिंगला ने यह जानकारी दी। कैलाश सिंगला ने भाजपा सरकार पर किसानों की अनदेखी करने का आरोप लगाते हुए कहा कि धान, बाजरा, मूंग और कपास की खरीद में देरी से किसान परेशान हैं। मंडियों में धान की खरीद धीमी होने, उठान नहीं होने और भुगतान में देरी के कारण किसानों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि धान में नमी की शर्त, प्रति एकड़ खरीद सीमा और पोर्टल से जुड़ी समस्याओं के कारण भी किसानों को परेशानी हो रही है। वहीं, बाजरा, मूंग और कपास उत्पादकों को न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम भाव मिलने की शिकायतें हैं। संवाद
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