Jind News: निजीकरण के खिलाफ 12 दिसंबर को दिल्ली में प्रदर्शन करेंगे कर्मचारी

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जींद। अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ के आह्वान पर कर्मचारी 12 दिसंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में प्रदर्शन करेंगे। इसी की तैयारी को लेकर शुक्रवार को पटवार भवन में सर्व कर्मचारी संघ की जिला कार्यकारिणी की बैठक हुई। इसकी अध्यक्षता जिला प्रधान संजीव ढांडा ने की, जबकि संचालन सचिव सन्नी सिंह ने किया। बैठक में विभिन्न विभागों के पदाधिकारी शामिल हुए।राज्य कैशियर सुरेंद्र यादव ने केंद्र सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए। आरोप लगाया कि सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के उन विभागों और संस्थानों के निजीकरण को बढ़ावा दे रही है, जिन्हें जनता के कर के पैसे से खड़ा किया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार पीपीपी मॉडल और निजीकरण की नीतियों को आगे बढ़ा रही है, जबकि कर्मचारियों के मुद्दों का समाधान नहीं किया जा रहा।उन्होंने कहा कि अखिल भारतीय कर्मचारी महासंघ के आह्वान पर देशभर में अभियान चलाकर कर्मचारियों को सरकार की नीतियों और उनके प्रभावों के बारे में जागरूक किया जाएगा। जींद जिले में भी सभी ब्लॉकों की कार्यकारिणियों के माध्यम से कर्मचारियों तक पहुंचने और उन्हें अभियान से जोड़ने का आह्वान किया गया।राज्य प्रधान दलेल राणा ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार कर्मचारियों की मांगों को लेकर गंभीरता नहीं दिखा रही है। उन्होंने कहा कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के आदेशों के बावजूद कर्मचारियों को नियमित करने के लिए नीति नहीं बनाई जा रही। कर्मचारियों की ओर से लगातार पत्राचार किए जाने के बाद भी सरकार की तरफ से बैठक का समय नहीं दिया जा रहा है।इस मौके पर मनदीप नेहरा, विक्रम संधू, धर्मबीर मोर, कमल, मंगतराम, दिलबाग, धर्मबीर भंभेवा, देवेंद्र घोड़ेला, संजय गिल, ईश्वर ठाकुर, मोनू, संदीप गिल, नीरज और कालूराम मौजूद रहे।