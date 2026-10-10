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Hindi News ›   Haryana ›   Jind News ›   Women staged a sit-in protest at Safidon Haat for electricity and justice.

Jind News: सफीदों हाट पर बिजली और न्याय के लिए धरने पर बैठीं महिलाए

Sat, 10 Oct 2026 03:04 AM IST
रोहतक ब्यूरो
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Sat, 10 Oct 2026 03:04 AM IST
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Women staged a sit-in protest at Safidon Haat for electricity and justice.
09जेएनडी22: हाट गांव में धरने पर बैठे ग्रामीण। संवाद

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जींद। हाट गांव में चल रहे धरने के मामले में शुक्रवार को किसान नेताओं ने कहा कि एडवोकेट प्रवीन बूरा के साथ मारपीट के मामले में मुख्य आरोपी मनीष की जमानत रद हो गई है। अब संघर्ष कमेटी ने पुलिस से आरोपी को जल्द गिरफ्तार करने की मांग की है।

धरने पर कमेटी सदस्य राधेश्याम ने जमानत रद होने की पुष्टि की। वहीं गांव में 24 घंटे बिजली आपूर्ति और मारपीट मामले के आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर महिलाएं अनशन पर बैठी हैं।
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धरने के दौरान संघर्ष कमेटी और भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों ने आरोपियों की गिरफ्तारी में देरी पर रोष जताया। उनका कहना है कि मामले में कार्रवाई जल्द होनी चाहिए, ताकि पीड़ित पक्ष को न्याय मिल सके। बिजली की समस्या दूर करने की मांग भी लगातार उठाई जा रही है। शुक्रवार को संघर्ष कमेटी के कुछ सदस्य डिप्टी स्पीकर डॉ. कृष्ण मिड्ढा से भी मिले।
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उन्होंने गांव में 24 घंटे बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए बिजली निगम के एसई को फोन किया और आवश्यक कदम उठाने की बात कही। धरने पर बैठे लोगों ने स्पष्ट किया कि बिजली आपूर्ति और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग पूरी होने तक उनका संघर्ष जारी रहेगा।
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