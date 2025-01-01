Jind News: विद्यार्थियों ने जीके क्विज में दिखाया उत्साह
रोहतक ब्यूरो
Updated Fri, 02 Oct 2026 02:06 AM IST
Updated Fri, 02 Oct 2026 02:06 AM IST
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नरवाना। शिक्षा भारती मॉडल स्कूल में महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर जीके क्विज आयोजित की गई। प्रतियोगिता में टेरेसा, कलाम, टैगोर और रमन हाउस के विद्यार्थियों ने भाग लिया। कक्षा 1-2 में टैगोर प्रथम, रमन द्वितीय और कलाम तृतीय रहे। कक्षा 3-5 में रमन प्रथम, टैगोर व टेरेसा द्वितीय और कलाम तृतीय रहे। कक्षा 6-7 में कलाम प्रथम, टैगोर द्वितीय और रमन तृतीय रहे। क्विज में गांधी-शास्त्री, स्वतंत्रता आंदोलन, राष्ट्रीय पर्व और सामान्य ज्ञान से जुड़े प्रश्न पूछे गए। नर्सरी से यूकेजी तक के बच्चों ने गांधी व शास्त्री की वेशभूषा में गतिविधियों में भाग लिया और चूड़ियों से गांधी जी के चश्मे का मॉडल बनाया। प्रधानाचार्य अनिल चहल समेत विद्यालय प्रबंधन ने विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन किया। संवाद
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