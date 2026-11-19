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जिले में प्रदूषण का स्तर 170 दर्ज किया गया। प्रशासन की ओर से किसानों को लगातार पराली न जलाने और फसल अवशेषों का उचित प्रबंधन करने के लिए जागरूक किया जा रहा है। इसके बावजूद कुछ किसान रात के अंधेरे में खेतों में आग लगा रहे हैं। इससे पर्यावरण के साथ जमीन की उर्वरा शक्ति को भी नुकसान पहुंच रहा है। फसल अवशेष जलाने से मिट्टी में मौजूद मित्र कीट और जरूरी पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। खेत मेंसफीदों क्षेत्र के गांव खेड़ा खेमावती में धान के अवशेष जलाने के मामले में सदर थाना पुलिस ने जगमोहन के खिलाफ केस दर्ज किया है। कृषि विभाग के कर्मचारी शमशेर सिंह ने शिकायत में बताया कि 10 नवंबर को उन्हें गांव में फसल अवशेष जलाने की सूचना मिली थी। विभागीय अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर जांच की तो खेत में धान के अवशेष जले हुए मिले।लोकेशन मिलने पर मौके पर जाकर करेंगे जांचडीडीए सुखदेव कंबोज ने बताया कि फसल अवशेष जलाने की घटनाओं को रोकने के लिए कृषि विभाग की टीमें लगातार निगरानी कर रही हैं। बुधवार को पांच गांवों में आगजनी की लोकेशन मिली है। वीरवार को टीमें मौके पर जाकर जांच करेंगी। जहां भी अवशेष जलाने की पुष्टि होगी, वहां नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। किसानों को जागरूक भी किया जा रहा है कि वे पराली न जलाएं और कृषि यंत्रों की मदद से उसका उचित प्रबंधन करें।