Jind News: राज्य शिक्षक अवॉर्डी सतीश सरोहा को पगड़ी पहनाकर किया सम्मानित

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वहीं शनिवार को पंचकूला में शिक्षक दिवस पर आयोजित राज्य स्तरीय सम्मान समारोह में राज्यपाल प्रो. असीम कुमार घोष, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और शिक्षा मंत्री महीपाल ढांडा ने सतीश सरोहा को श्रेष्ठ अध्यापन एवं शिक्षा के क्षेत्र में सराहनीय सेवाओं के लिए राज्य शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया था।पुरस्कार के तहत सतीश सरोहा को एक लाख रुपये की नकद राशि, रजत पदक, प्रमाणपत्र और शाल प्रदान की गई। इसके अलावा दो अग्रिम वेतनवृद्धि देने का भी प्रावधान है। उनके पिता सेवानिवृत्त कनिष्ठ अभियंता पूर्ण सिंह सरोहा ने कहा कि बेटे की उपलब्धि पर उन्हें गर्व है। उसने उनका सपना पूरा कर परिवार के लिए गौरव के क्षण पैदा किए हैं।इस अवसर पर पूर्व प्रधान नारायण सिंह रोहिल्ला, सेवानिवृत्त हेड टीचर तस्वीर सिंह श्योराण, मुख्याध्यापक संदीप काजल, टीजीटी अंग्रेजी विवेक शर्मा, राकेश सैन, जगबीर हुड्डा, सुमेर सिंह कटारिया, बिजेंद्र सिंह, सुरेश वर्मा, सुरेंद्र वर्मा और सूरत सिंह सैन मौजूद रहे।